摩納哥王妃富養小公主　母女一線精品上身慶聖誕

▲▼ 摩納哥王妃 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲摩納哥親王阿爾貝二世一家四口出席聖誕點燈儀式，夏琳王妃穿Etro大衣，女兒Gabriella公主套裝全出自Dior。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥親王阿爾貝二世近日與妻子夏琳王妃帶著龍鳳胎兒女，出席多場聖誕節點燈活動，時尚焦點夏琳王妃與女兒Gabriella公主完美示範聖誕穿搭，母女倆連番秀出羊毛大衣、斗篷、裙裝，色系則以白或紅色為主，造型優雅且呼應節慶氣氛。

▲▼ 摩納哥王妃 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲Gabriella公主出席另一場聖誕活動，穿Chloe毛衣配牛仔褲，外罩FENDI斗篷。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

因阿爾貝二世有私生子差點上演逃婚的夏琳王妃，近幾年有兒女陪伴逐漸擺脫憂鬱，出席公開活動展露笑顏，熱愛時尚精品的她「富養」小孩，特別的是女兒Gabriella公主總跟著她穿一線精品品牌服裝，近期出席兩場聖誕點燈活動，分別穿上米色Chloe毛衣搭牛仔褲，並外罩FENDI Logo斗篷；另一套造型則是Dior白色裙裝配Chloe芭蕾舞鞋，化身小淑女。

▲▼ 摩納哥王妃 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲夏琳王妃穿紅色Max Mara斗篷並繫上腰帶顯得神采奕奕。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

身材高挑的夏琳王妃，則選穿長版印花大衣現身聖誕活動，配上長筒靴氣勢十足；而與小朋友互動時，換穿白襯衫配紅色Max Mara斗篷並繫上腰帶，顯得神采奕奕，同時也是節慶時刻的亮眼裝扮。

摩納哥王妃, 夏琳王妃

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

