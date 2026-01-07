fb ig video search mobile ETtoday

曖昧退流行？2026約會關鍵詞「Clear-Coding」：喜歡就說、不喜歡也別拖

>

記者鮑璿安／綜合報導

在曖昧文化盛行多年後，2026年的約會世界正在悄悄轉向另一個極端，最新被討論的約會關鍵詞「Clear-Coding」，意思就是：公開、直接、沒有混合訊號地溝通自己的約會意圖。簡單來說，你喜歡就是喜歡，你想認真交往就說你想認真交往；你只是想先多認識幾次，也會直接讓對方知道，不再用含糊的互動吊著人，也不再讓「沒講明白」變成推拖的藉口。Clear-Coding 的核心，就是把戀愛從「猜題遊戲」變成「有答案的對話」。以下是 Clear-Coding 最明顯的3大特色，也是為什麼它會在這一代人之間快速流行。

星座。（圖／tvn_drama IG）

▲2026約會關鍵詞「Clear-Coding」，把「意圖」放在第一順位，不再靠曖昧堆積好感。（圖／tvn_drama IG）

特色1：把「意圖」放在第一順位，不再靠曖昧堆積好感

過去的約會常常是，先聊天、先見面、先曖昧，等到某一天氣氛夠了才敢問「我們算什麼」。但 Clear-Coding 的邏輯完全反過來，先把意圖說清楚，才有下一步，例如：「我對你有好感，想認真約會看看。」、「我近期不想進入關係，但想跟你相處看看」。這種做法看似「太直」，但其實是把雙方都從模糊的拉扯裡解放出來。因為你不用靠不確定感去維持互動，也不用猜對方到底是喜歡、寂寞、還是只是找聊天對象。

特色2：拒絕「混合訊號」，用清楚語言取代暗示與試探

Clear-Coding之所以會紅，某種程度就是對「混合訊號」（Mixed Signals）的反擊。你一定見過這種人，會每天找你聊天，但永遠不約你出來，會對你撒嬌，但一談關係就說「我還沒準備好」，會曖昧到像情侶，卻不願意承認你是誰。Clear-Coding 要做的，就是不再用曖昧讓彼此消耗，也不再把「保持模糊」當成情感策略。它強調的是：喜歡就表達，不喜歡也明確，不用暗示、不用曖昧試探。

特色3：情緒成本降低，讓約會變得更健康

Clear-Coding 被視為「成熟戀愛」的代表原因之一，就是它能大幅降低約會中的情緒成本。當意圖清楚、訊號單純，你不會長期陷在「對方到底喜不喜歡我」的焦慮裡，也不容易被不對等的互動耗盡自尊。它其實是一種心理上的自我保護，避免被模糊關係拖著走。甚至很多人說，Clear-Coding 讓人感覺「談戀愛更像交朋友」，因為雙方都清楚遊戲規則，能夠用更理性的方式決定要不要走下去，而不是靠不確定感吊住心情。

關鍵字：

戀愛趨勢, Clear-Coding, 曖昧文化, 約會技巧, 情緒管理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

安格斯12星座一周運勢1／5-1／11　巨蟹更清楚誰是真的支持你

安格斯12星座一周運勢1／5-1／11　巨蟹更清楚誰是真的支持你

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

GD招牌頭巾變身華麗項鍊　鑲209克拉寶石襯天王氣勢 上班像是在「消耗人生」？中了這3點就該果斷離職 氣溫驟降氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　 你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招 安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手 為何時髦精人手一條「三角圍巾」　5款保暖百搭推薦清單今冬必須擁有 亞洲首富妻閃耀AP全鑽錶　珍珠頸鍊也是最頂級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面