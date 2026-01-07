曖昧退流行？2026約會關鍵詞「Clear-Coding」：喜歡就說、不喜歡也別拖

記者鮑璿安／綜合報導

在曖昧文化盛行多年後，2026年的約會世界正在悄悄轉向另一個極端，最新被討論的約會關鍵詞「Clear-Coding」，意思就是：公開、直接、沒有混合訊號地溝通自己的約會意圖。簡單來說，你喜歡就是喜歡，你想認真交往就說你想認真交往；你只是想先多認識幾次，也會直接讓對方知道，不再用含糊的互動吊著人，也不再讓「沒講明白」變成推拖的藉口。Clear-Coding 的核心，就是把戀愛從「猜題遊戲」變成「有答案的對話」。以下是 Clear-Coding 最明顯的3大特色，也是為什麼它會在這一代人之間快速流行。





▲2026約會關鍵詞「Clear-Coding」，把「意圖」放在第一順位，不再靠曖昧堆積好感。（圖／tvn_drama IG）

特色1：把「意圖」放在第一順位，不再靠曖昧堆積好感

過去的約會常常是，先聊天、先見面、先曖昧，等到某一天氣氛夠了才敢問「我們算什麼」。但 Clear-Coding 的邏輯完全反過來，先把意圖說清楚，才有下一步，例如：「我對你有好感，想認真約會看看。」、「我近期不想進入關係，但想跟你相處看看」。這種做法看似「太直」，但其實是把雙方都從模糊的拉扯裡解放出來。因為你不用靠不確定感去維持互動，也不用猜對方到底是喜歡、寂寞、還是只是找聊天對象。

特色2：拒絕「混合訊號」，用清楚語言取代暗示與試探

Clear-Coding之所以會紅，某種程度就是對「混合訊號」（Mixed Signals）的反擊。你一定見過這種人，會每天找你聊天，但永遠不約你出來，會對你撒嬌，但一談關係就說「我還沒準備好」，會曖昧到像情侶，卻不願意承認你是誰。Clear-Coding 要做的，就是不再用曖昧讓彼此消耗，也不再把「保持模糊」當成情感策略。它強調的是：喜歡就表達，不喜歡也明確，不用暗示、不用曖昧試探。

特色3：情緒成本降低，讓約會變得更健康

Clear-Coding 被視為「成熟戀愛」的代表原因之一，就是它能大幅降低約會中的情緒成本。當意圖清楚、訊號單純，你不會長期陷在「對方到底喜不喜歡我」的焦慮裡，也不容易被不對等的互動耗盡自尊。它其實是一種心理上的自我保護，避免被模糊關係拖著走。甚至很多人說，Clear-Coding 讓人感覺「談戀愛更像交朋友」，因為雙方都清楚遊戲規則，能夠用更理性的方式決定要不要走下去，而不是靠不確定感吊住心情。