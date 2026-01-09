On馬年限定新跑鞋！3大經典款Cloud系列配色升級、免綁鞋帶超好搭

記者鮑璿安／綜合報導

新春將近，運動品牌也同步進入「馬年模式」！針對跑鞋愛好者們，馬不停蹄為機能性鞋履注入新春吉祥寓意，On 昂跑以「New Year, Your Pace（新年自有節奏）」作為馬年限定系列主題，將馬的意象從速度轉化為律動，強調在新的一年找到屬於自己的前進節奏。此次精選三款代表性鞋履，橫跨跑步訓練與日常生活，展現品牌一貫的機能哲學與簡約美感。





▲ Cloud 6 馬棕色；On Cloudsurfer Max棕色 。（圖／品牌提供）



On 昂跑主打款 Cloudsurfer Max 以雙層 CloudTec Phase™ 中底結構，搭配 Helion超級發泡材質，創造出柔順且穩定的滾動腳感，特別適合長距離慢跑與日常訓練，讓步伐自然延伸、不必急於衝刺；Cloudmonster Void 則透過更具份量感的中底輪廓與強烈回彈，為偏好速度與存在感的跑者提供選擇；而 Cloud 6 作為生活線代表，則在輕量、耐磨與簡約外型之間取得平衡，讓機能跑鞋能無縫融入通勤、走春等日常場景。





▲XLG STORM EDGE 馬年限定老爹鞋 。（圖／品牌提供）





▲didas Originals 則延續經典鞋型，為 Superstar II、Handball Spezial、Gazelle Bold 等人氣款式，透過復古紅、磚紅、奶油白等配色重新演繹 。（圖／品牌提供）

此外，adidas 以「新年有信念」為題，將馬年象徵的奔騰能量轉化為視覺張力十足的鞋履設計。最受矚目的，莫過於XLG STORM EDGE 馬年限定老爹鞋，厚底輪廓結合 REPETITOR EVA 中底與 Continental™ 馬牌橡膠大底，鞋身更加入可拆卸式金色馬蹄釦，成為整雙鞋的視覺焦點。adidas Originals 則延續經典鞋型，為 Superstar II、Handball Spezial、Gazelle Bold 等人氣款式，透過復古紅、磚紅、奶油白等配色重新演繹，並加入雙色鞋帶與三葉草馬蹄金屬扣，低調中保有辨識度。其中 Handball Spezial 的磚紅配色，更被視為能一路從春節穿到日常的實搭選項。