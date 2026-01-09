fb ig video search mobile ETtoday

停止重複抱怨！學會「4件事」教你轉念　告訴自己現在開始改變

▲成長就是開始減少情緒式抱怨。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

▲成長就是開始減少情緒式抱怨。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

抱怨是讓人成長停滯最快的習慣，當我們反覆把注意力放在不公平、不順利上，時間與能量也一點一滴被消耗，卻沒有任何改變真正發生。真正成熟的人，不是不會不滿，而是懂得在抱怨出現時，立刻把焦點拉回自己，問一句：「我現在能做什麼？」

#承認抱怨其實是逃避掌控權

多數抱怨的背後，其實是一種無力感。抱怨環境、抱怨他人，等於把人生的主控權交出去。成長的第一步，是誠實承認：「我正在抱怨，因為我暫時不想面對。」當看清這一點，就會明白，抱怨不是情緒問題，而是選擇問題。

▲▼停止重複抱怨！學會「4件事」教你轉念 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#把「為什麼是我」改成「接下來呢」

把目光放遠一點的人，不會長時間停留在情緒裡。他們會快速從「為什麼這種事發生在我身上」，轉換成「這件事逼我學會什麼」、「下一步我能調整哪裡」。情緒可以有，但不能主導太久，否則只會拖慢前進速度。

#用行動取代重複抱怨

如果一件事你已經抱怨超過三次，卻沒有任何行動，那就該停下來檢視。要嘛行動改變，要嘛接受現狀，但不要卡在中間。真正的成長，是對自己誠實，承擔選擇後果，而不是反覆訴說不滿來安慰自己。

▲▼停止重複抱怨！學會「4件事」教你轉念 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#對自己狠一點「建立高標準」

減少抱怨最快的方法，是對自己要求更高。當你把心力用在提升能力、擴大視野、強化選擇權時，很多原本想抱怨的事，會自動變得不值得浪費時間。層次不同，煩惱自然不同。

