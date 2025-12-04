天冷底妝容易卡粉？「做好3件事」讓粉底貼膚不起屑

▲肌膚乾荒連帶著底妝都浮粉。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

冬季肌膚一乾，更考驗底妝，最常見的困擾就是一上妝就脫皮、浮粉、卡在細紋裡，看起來反而更顯老。其實冬季卡粉並不是粉底問題，而是「肌膚乾燥、油水平衡失調」造成的。建議從以下3個重點下手，就能讓妝感貼膚不厚粉。

#一周一次溫和去角質

冬季卡粉最大的元兇是角質乾燥堆積，天氣冷、皮脂分泌減少，老廢角質更不容易自然代謝，粉底一上去就抓住乾屑，形成斑駁。建議每周一次使用溫和去角質，重點是讓肌膚表面平滑、吸收力變好。

#做好補水與鎖水

卡粉通常不是肌膚「缺油」而是「缺水」。建議上妝前使用高保濕化妝水濕敷 3–5 分鐘，讓角質層喝飽水；接著挑選內含神經醯胺、玻尿酸、角鯊烷的乳霜或乳液，加一道鎖水屏障，才能避免水分蒸發。若肌膚真的很乾，上妝前加一滴美容油混入乳霜，能讓粉底服貼度更高。

#避開霧面、超控油型底妝

別忘了底妝也要換季，當肌膚偏乾，改用保濕型粉底、精華粉底、氣墊會更自然透亮。上妝時也不要一次上太多，用海綿輕拍薄薄堆疊，越薄越不會裂。想遮瑕就局部蓋，不要全臉都下重手。

除了以上幾點，夜晚的保濕修復一定要做好，睡前厚敷一層修護霜或使用睡眠面膜，讓肌膚在夜間儲水，隔天上妝會明顯更滑順。

▲倩碧 極效舒敏保濕霜，50ml ，1,600元。

▲NARS 裸光亮顏妝前凝乳，30ml，1,750元。