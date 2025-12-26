愛情渣男星座排行Top3出爐！雙子新鮮感一過、愛情迅速降溫





▲渣男有許多面向，除了花心以外，不願承擔責任也算。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

在感情裡，所謂的「渣」從來不只是花心，而是給了期待卻不願承擔責任。從星座性格來看，某些星座因為天性使然，更容易在愛情中被貼上「渣男」標籤。盤點渣男星座 Top3，看看有誰上榜了！

#第3名 雙子座

雙子座關鍵在於「變動性太高」。他們天生聰明健談、幽默風趣，很容易讓人快速陷入曖昧氛圍，但問題是他們自己也未必搞清楚想要什麼。當新鮮感一過，熱情就迅速降溫，甚至在沒有明確分手的情況下冷處理。雙子並非故意傷人，而是習慣逃避面對情緒與責任。

#第2名 射手座

射手座的渣，來自於對「自由」的極度嚮往。他們熱情、直接、行動派，追求時非常真誠，但一旦感覺被限制，就會立刻想逃。射手當下是真心，之後變了也是真的」，他們不愛被情緒綁住，也不擅長收拾關係的後果，容易給人「說走就走」的感覺。

#第1名 天秤座

天秤座被稱為「高段位渣男」，原因在於他們太會拿捏分寸、卻不願做決定。天秤害怕衝突，喜歡被喜歡，常在多段曖昧中游走，卻不主動給名分。真正的問題是當必須選擇時，天秤往往選擇拖延，讓對方在不清不楚中消耗。