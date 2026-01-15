《公益律師》10犀利金句：扯到自身利益時，人們並不關心別人的痛苦

記者鮑璿安／綜合報導

鄭敬淏和蘇珠妍主演的韓劇《公益律師》日前播出最終大結局，劇情講述了從國民法官轉職公設辯護人的姜大衛，致力於協助弱勢群體維護權益的故事，當中也道出了許多人生的真諦，犀利又感人的台詞一一揭曉。

1. 一個連人類都照顧不好的社會，又怎麼能顧及動物的生命，這簡直是種奢望。



2. 你覺得世界上好人比壞人多嗎？扯到自身利益時，人們並不關心別人的痛苦。



3. 不知道，我們可能會輸，就算我們今天輸了也會成為墊腳石，讓這個世界朝著明天邁出半步，下一次，就有人可以從那裡重新開始。



4. 生命中不可能沒有痛苦，但與其責怪世界和抱怨，人有責任一邊努力克服困難，一邊一步步往前走。



5. 意圖真的很重要嗎？你不需要執照才能當個好人、去做好事，不管原因是什麼，身為一位公益律師，你已經盡力了也表現得很好。



6. 人生有時會酸酸苦苦的，不一定是甜的。



7. 我為什麼想成為大法官？一開始我是有理由的，但一段時間後，我好像忘了初衷，像個傻子一樣。



8. 世界上，有些人總是輸的一方，無論他們有多努力，還是無力與世界對抗，有公益律師站在他們身邊，就算輸了，我們也是一起輸的。

9.法律條文總是很美好，而現實卻是骯髒不堪。

10.曾讓我心跳加速的那些美麗語言，這次卻感覺像是一堵高牆。