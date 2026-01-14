最愛跟前任當朋友星座Top 3！第一名完全斷不了聯絡　因為太念舊





▲最愛跟前任當朋友星座Top 3。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）



記者鮑璿安／綜合報導

分手後還能不能當朋友？對許多人來說是「不可能的任務」，但有些星座卻能把前任安置在心裡一個溫柔的位置，既不糾纏、也不刻意遠離，反而能維持一段奇妙又和諧的關係。以下盤點最容易和前任維持友好關係的三大星座，不是放不下，而是天性就如此溫柔、講義氣，甚至分手後更能看清彼此該用什麼角色相處。

Top 3：天秤座

天秤不喜歡衝突，也不喜歡尷尬，他們最擅長把感情轉化成「體面版本」的關係。對天秤而言，前任並不是需要避開的對象，而是曾經一起走過人生的一部分，因此分手後只要不是撕破臉的狀況，他們通常願意維持輕鬆友好。天秤和前任當朋友的方式多半是「保持距離的關心」，不會日聊、也不會深夜電話，但節日祝福、偶爾問候，天秤全都做得到。他們不是藕斷絲連，而是真心覺得「好聚好散」的價值比強行切割更重要。

Top 2：雙魚座

雙魚的心非常柔軟，他們對回憶留有極高情感濃度，只要不是受到嚴重傷害，雙魚很難對前任產生「我再也不要見到你」的決絕。對雙魚來說，分手不等於愛完全消失，而是轉換成另一種情感型態。他們願意以朋友的方式繼續關心對方，也願意在對方有需要時伸出援手。有時候甚至不是放不下，而是他們本來就把「每一段重要關係」都視為人生的一部分，不希望因為結束就等於抹去，雙魚跟前任能當朋友，是因為他們把感情看得比關係名稱更重要。

Top 1：射手座

射手是最容易跟前任保持好關係的星座，原因很簡單，他們天生灑脫，不糾結、不埋怨，習慣把感情看成人生旅途的一段風景。愛的時候真心、放下也乾脆，分手後不會死纏爛打，也不會故意躲避，反而能在關係結束後更自在地做朋友。射手很享受與前任之間那種「彼此懂彼此、卻沒有束縛」的狀態，能聊天、能互相祝福，但不越界。他們認為，分手後如果還能留下舒服的連結，反而是一種成熟的象徵。