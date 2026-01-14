明明吃很少小腹還是凸？讓腸道大塞車的5大類「堵塞系」食物揭秘

▲姜漢娜。（圖／取自k_hanna_ IG，下同）

圖文／CTWANT

擁有輕盈體態的秘密，往往不在於吃了多少超模餐，而在於腸道是否能有效排空。現代人生活節奏快、外食比例高，無意間攝取了大量容易引發便秘的「堵塞系」食物，導致毒素堆積與小腹凸出。2026年的健康管理核心在於「減法保養」——透過識別並減少那些拖慢腸道蠕動的負擔食物，搭配正確的纖維質與水分補充，才能讓身體由內而外煥發自然光采。

容易便秘的食物：精緻澱粉與低纖維食物

與推薦的「乾淨碳水」如地瓜、玉米或全麥麵包截然不同，精緻澱粉（如白麵包、白米飯、精緻糕點）在加工過程中流失了大量的膳食纖維。

腸道負擔：缺乏纖維的食物會使糞便變得乾硬，難以在腸道中移動。

替代方案：建議將主食換成含有豐富膳食纖維與礦物質的麥片或藜麥，增加排便動力。

容易便秘的食物： 高油脂與過度油炸食品

許多人為了減肥會攝取好油，但「高油高鹽」的加工食品卻是腸道殺手。

消化緩慢：脂肪含量極高的炸雞、速食或重口味熱炒，會大幅減緩胃部排空與腸道蠕動的速度。過辣、過鹹的食物也會影響腸胃的消化速度、降低糞便裡的水分，導致便秘更嚴重。

飲食覺醒：應避免熱炒與油炸，改用橄欖油搭配清炒，並減少攝取高油鹽的重口味食物。

容易便秘的食物：加工肉品與過量紅肉

紅肉（如牛肉、羊肉）及加工肉品（如香腸、培根）通常纖維含量極低，且蛋白質結構複雜，腸道需要更多時間消化。

代謝瓶頸：當這些食物長時間停留在腸道中，水分會被過度吸收，進而引發便秘。

健康配比：建議遵循「七分吃、三分練」的邏輯，將部分紅肉換成高蛋白質的海鮮（如蝦子、魚肉），對腸道更為友善。

容易便秘的食物：高糖分水果與精緻甜點

雖然水果被認為是健康的，但糖分過高的水果或甜點若攝取過量，可能影響腸道菌叢平衡。

控糖提醒： 減肥或控體期間，建議水果要有選擇性地攝取，優先挑選低熱量的莓果類（如藍莓、草莓），避免過多糖分堆積造成身體發炎與代謝停滯。

容易便秘的食物：缺乏水分支撐的固體飲食

便秘最核心的原因之一是「缺水」。即便攝取了纖維，若沒有足夠的水分，纖維也無法發揮作用。

補水關鍵：應確保每天至少攝取1500c.c.的白開水。

加乘方法：可以參考馬思純的「小黃汁」法，在水中加入少許蘋果醋或電解質粉，幫助促進新陳代謝並確保喝水量達標。

