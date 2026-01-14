fb ig video search mobile ETtoday

明明吃很少小腹還是凸？讓腸道大塞車的5大類「堵塞系」食物揭秘

>

明明吃很少小腹還是凸？揭秘讓你腸道大塞車的 5 大類「堵塞系」食物

▲姜漢娜。（圖／取自k_hanna_ IG，下同）

圖文／CTWANT

擁有輕盈體態的秘密，往往不在於吃了多少超模餐，而在於腸道是否能有效排空。現代人生活節奏快、外食比例高，無意間攝取了大量容易引發便秘的「堵塞系」食物，導致毒素堆積與小腹凸出。2026年的健康管理核心在於「減法保養」——透過識別並減少那些拖慢腸道蠕動的負擔食物，搭配正確的纖維質與水分補充，才能讓身體由內而外煥發自然光采。

容易便秘的食物：精緻澱粉與低纖維食物

與推薦的「乾淨碳水」如地瓜、玉米或全麥麵包截然不同，精緻澱粉（如白麵包、白米飯、精緻糕點）在加工過程中流失了大量的膳食纖維。

腸道負擔：缺乏纖維的食物會使糞便變得乾硬，難以在腸道中移動。

替代方案：建議將主食換成含有豐富膳食纖維與礦物質的麥片或藜麥，增加排便動力。

明明吃很少小腹還是凸？揭秘讓你腸道大塞車的 5 大類「堵塞系」食物

容易便秘的食物： 高油脂與過度油炸食品

許多人為了減肥會攝取好油，但「高油高鹽」的加工食品卻是腸道殺手。

消化緩慢：脂肪含量極高的炸雞、速食或重口味熱炒，會大幅減緩胃部排空與腸道蠕動的速度。過辣、過鹹的食物也會影響腸胃的消化速度、降低糞便裡的水分，導致便秘更嚴重。

飲食覺醒：應避免熱炒與油炸，改用橄欖油搭配清炒，並減少攝取高油鹽的重口味食物。

明明吃很少小腹還是凸？揭秘讓你腸道大塞車的 5 大類「堵塞系」食物

容易便秘的食物：加工肉品與過量紅肉

紅肉（如牛肉、羊肉）及加工肉品（如香腸、培根）通常纖維含量極低，且蛋白質結構複雜，腸道需要更多時間消化。

代謝瓶頸：當這些食物長時間停留在腸道中，水分會被過度吸收，進而引發便秘。

健康配比：建議遵循「七分吃、三分練」的邏輯，將部分紅肉換成高蛋白質的海鮮（如蝦子、魚肉），對腸道更為友善。

明明吃很少小腹還是凸？揭秘讓你腸道大塞車的 5 大類「堵塞系」食物

容易便秘的食物：高糖分水果與精緻甜點

雖然水果被認為是健康的，但糖分過高的水果或甜點若攝取過量，可能影響腸道菌叢平衡。

控糖提醒： 減肥或控體期間，建議水果要有選擇性地攝取，優先挑選低熱量的莓果類（如藍莓、草莓），避免過多糖分堆積造成身體發炎與代謝停滯。

明明吃很少小腹還是凸？揭秘讓你腸道大塞車的 5 大類「堵塞系」食物

容易便秘的食物：缺乏水分支撐的固體飲食

便秘最核心的原因之一是「缺水」。即便攝取了纖維，若沒有足夠的水分，纖維也無法發揮作用。

補水關鍵：應確保每天至少攝取1500c.c.的白開水。

加乘方法：可以參考馬思純的「小黃汁」法，在水中加入少許蘋果醋或電解質粉，幫助促進新陳代謝並確保喝水量達標。

明明吃很少小腹還是凸？揭秘讓你腸道大塞車的 5 大類「堵塞系」食物

延伸閱讀
沒配套就硬上1／圖解土方之亂吵什麼？　台中189案停工「每天燒千萬利息」
綠葡萄用「青提」命名遭威脅滾出台灣！基隆甜點店：不排除報警
原始連結

關鍵字：

周刊王, 減肥, 腸道

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

Threads爆紅賣到缺貨！網友激推7款蓬鬆增量洗髮精

Threads爆紅賣到缺貨！網友激推7款蓬鬆增量洗髮精

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

明明吃很少小腹還是凸？讓腸道大塞車的5大類「堵塞系」食物揭秘

明明吃很少小腹還是凸？讓腸道大塞車的5大類「堵塞系」食物揭秘

便祕困擾快看！多吃「5種食物」讓你排便自由 連宋慧喬都在做的日常習慣！3個心態練習養成「幸運體質」 最愛跟前任當朋友星座Top 3！第一名完全斷不了聯絡　因為太念舊 金雕駿馬躍上月相錶　日夜畫面各有驚喜 感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行 喜劇女星大膽開李奧納多玩笑　閃亮首飾加持氣場全開 台北變紐約下城！alexanderwang信義快閃店「台灣限定」粉色T必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面