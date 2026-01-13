台北變紐約下城！alexanderwang信義快閃店「台灣限定」粉色T必收

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

台裔設計師王大仁同名品牌alexanderwang以街頭時髦感擄獲年輕世代，現於微風信義一樓推出限時快閃店，以一年限定的形式打造沉浸式品牌體驗，濃縮紐約下城的前衛態度與冷調工業美學，同步揭露多款台灣獨家限定品，延伸品牌無性別框架的核心語彙。

▲alexanderwang 。（圖／品牌提供）

▲alexanderwang 。（圖／品牌提供）

▲alexanderwang 。（圖／品牌提供）

▲微風信義店獨家販售白色、黑色棉質混紡寬版 T 恤；黑色Logo 棉質棒球帽。（圖／品牌提供）

作為設計師王大仁的故鄉，想當然要帶來一系列只有台灣才有販售的獨家單品，包含粉色復古短版 T 恤、黑色寬版棉質上衣、立體 Logo 長袖、以及灰黑雙色棒球帽，以「身體在城市中的狀態」為主題，柔和的粉色與幹練剪裁碰撞出力量與柔軟的並存張力，而寬鬆、日常輪廓則讓穿著者得以自在切換生活場景，從街頭到辦公室、從白天到夜晚，更具彈性。

▲alexanderwang 。（圖／品牌提供）

▲alexanderwang 。（圖／品牌提供）

▲alexanderwang 。（圖／品牌提供）

▲快閃店同時展出 alexanderwang RS’26 早春系列。（圖／品牌提供）

快閃店同時展出 alexanderwang RS’26 早春系列，大秀延續女性力量進化的主題，運用誇張剪裁、戲劇性輪廓與 80 年代的華麗符碼，重新界定性感與銳利之間的平衡。從收腰西裝、具份量感的皮革外套到輕盈丹寧，顯得更加自信性感。品牌此回也首度攜手咖啡拉花冠軍林奐的 Tzubi Coffee，推出「黑拿鐵」與「香料可樂咖啡」兩款限定特調，以黑色語彙與對比風味呼應品牌精神。於活動期間，只要於 IG 分享貼文或限時動態標註帳號，即可兌換限量咖啡乙杯，為快閃體驗增添生活感的柔軟。

日本高端潮流品牌 EVISU 近日正式進駐台北 101開設全新快閃店，並同步推出 「EVISU X TAIPEI 101」限定系列，以台北 101 為核心靈感，將地標的層層結構與象徵節節高升的寓意融入 EVISU 經典海鷗圖案，打造更具台灣識別度的聯名單品。其中 101 夜景印花連帽衛衣將地標化成霓虹視覺；另一款多口袋牛仔褲則以竹節紋丹寧布與機能感口袋致敬大樓線條，是系列中最具收藏價值的單品。大面積Daicock海鷗弧形圖騰 T 恤運用紫與黃強烈配色詮釋街頭能量，成為粉絲鎖定的入門推薦。

▲▼ evisu 。（圖／品牌提供）

▲▼ evisu 。（圖／品牌提供）

▲▼ evisu 。（圖／品牌提供）

▲EVISU 台北101 限定店帶來獨賣單品 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

AlexanderWang, 快閃店, 王大仁, 台灣限定, 時尚潮流

