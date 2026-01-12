101回應鬼塚虎歧視移工　賈董自爆買瘋：我的愛牌請繼續支持

fb ig video search mobile ETtoday

▲賈永婕。（圖／翻攝賈永婕臉書）

▲賈永婕表示今天去鬼塚虎巡櫃，又不小心買爆。（圖／翻攝賈永婕臉書）

記者蔡惠如／綜合報導

有網友在 threads 上貼文表示，台北 101 購物中心 Onitsuka Tiger 鬼塚虎對待越南移工消費者有歧視情況，101 董事長賈永婕留言：「會去了解一下。」對此鬼塚虎今早已發出聲明，表示該員工暫時停職配合調查，台北101則於下午回應「將依實際情形，督促品牌優化相關服務流程」，賈永婕更在1小時前突然發文，表示服務非常重要，同時透露鬼塚虎是她的愛牌，今天去巡櫃忍不住買瘋，還祝福鬼塚虎的 Sales 妹妹「業績高，獎金高。」

threads 出現一則貼文，貼文網友表示自己認識的一名越南籍移工妹妹，1月7日到台北101的運動品牌Onitsuka Tiger 鬼塚虎專櫃購物，卻疑似因身分歧視遭遇不禮貌對待，文內指出該名移工友人禮貌詢問鞋款時，女店員竟以一句「那很貴」回應，後續更直接無視對方，使當事人倍感不受尊重。

貼文一出釣出賈永婕在下面回覆：「謝謝你，我們來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要！」還特別加問購物時間是何時，像是要深入了解，引發關注。不少網友在下方「加碼」留言台北101購物中心其他品牌服務態度的問題，包括 Tiffany & Co.、new balance、Jo Malone、Coach 全都被點名，目前賈永婕皆未回覆。

賈永婕在今天下午4點左右，在個人社群平台上發文，表示：「這次鬼塚虎的事件，會誠實面對、認真檢討，也會更嚴格要求服務品質，有任何問題，都可以寫到客服信箱，一定會認真處理。」並力挺鬼塚虎，表示是愛牌，好穿、好潮，大呼：「我剛剛去巡櫃，又忍不住買瘋了。」此外，她對疑似態度不佳的鬼塚虎店員喊話：「我不認識你，但你一定還很年輕。」最後還表示希望該店員能調整腳步、重新出發，祝福她「未來業績高、獎金高」。

▲賈永婕。（圖／翻攝賈永婕臉書）

台北101則回應：「台北101將與相關品牌櫃位進一步了解狀況，後續將依實際情形，督促品牌優化相關服務流程，確保每一位蒞臨台北101的顧客都能享有舒適的服務體驗。」

稍早 Onitsuka Tiger 也正式發布聲明，向社會大眾道歉，並宣布已啟動內部調查，涉事員工現已停職等待後續處理。101 官方則回覆，將與相關品牌櫃位進一步了解狀況，後續將依實際情形，督促品牌優化相關服務流程，確保每一位蒞臨台北101的顧客都能享有舒適的服務體驗。

