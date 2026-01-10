最容易愛上「年上男」的三大星座！TOP 1務實理性　當然抵抗不了熟男魅力

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

在感情世界裡，有些人特別容易被成熟穩重、歷經世事的「年上男」吸引，比起熱情衝動的同齡或年下對象，他們更在意安全感、格局與情緒穩定度，從性格來看，以下三大星座在戀愛中，往往不自覺被年上男深深吸引，甚至一試成主顧。

TOP 3 雙魚座



雙魚座天生感性又浪漫，內心其實非常渴望被理解與被照顧，年上男所散發出的溫柔包容與人生歷練，正好填補內心的不安與迷惘，對他們而言，成熟不只是年齡，而是一種能在情緒低潮時穩穩接住自己的力量，這也是他們容易對年上男產生依賴與好感的關鍵。

TOP 2 巨蟹座



重視安全感與情感連結的巨蟹座，在感情中最怕不確定與不被珍惜，年上男多半懂得照顧人，也更願意為關係負責，這讓他們感到安心，相較於青澀戀情，巨蟹更嚮往一種像家人般穩定、可以長久依靠的愛，而年上男的成熟與體貼，正好命中情感需求。

TOP 1 摩羯座



摩羯座堪稱最容易被年上男吸引的星座代表，他們務實、理性，對愛情有長遠規劃，對象是否成熟可靠遠比浪漫更重要，年上男身上的事業企圖心、人生方向與處事格局，往往他們感到敬佩甚至崇拜，對摩羯來說，愛情不是衝動，而是並肩前行的夥伴關係，而年上男正是最符合理想藍圖的存在。