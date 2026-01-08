白髮提早報到？「3要3不要」教你擺脫白髮焦慮

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼擺脫白髮焦慮。（圖／Unsplash）

▲延緩白髮要從照顧身體和情緒做起。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

白髮的出現，往往讓人措手不及。明明年紀還不到，卻在鏡子前發現越來越多的白髮，難免焦慮又沮喪。白髮其實不僅是老化的專利，更與壓力、作息、營養與生活習慣息息相關，與其恐慌，不如用對方法面對。《ET FASHION》整理面對白髮「3要3不要」重點，教你從調整生活、照顧身體與情緒開始做起。

▲▼擺脫白髮焦慮。（圖／Unsplash）

3要：

1. 要穩定作息、減少壓力

長期熬夜與高壓狀態，會影響黑色素生成，是白髮提早報到的重要原因。固定睡眠時間、給自己真正放鬆的時刻，比任何外在保養都重要。

2. 要補對營養

蛋白質、鐵、鋅、銅、維生素B群與抗氧化食物，像是深綠色蔬菜、黑芝麻、堅果都是頭髮健康的基礎。營養均衡，才能讓新長出的頭髮更有機會維持深色。

3.要溫柔對待頭皮

規律但不過度的清潔、適度按摩頭皮促進循環，並選擇刺激性低的洗護產品，能為毛囊創造良好生長環境。

▲▼擺脫白髮焦慮。（圖／Unsplash）

3不要：

1. 不要情緒性拔白髮

反覆拔除容易刺激毛囊、造成頭皮發炎，甚至影響鄰近頭髮生長。若在意外觀，修剪或染髮會是更安全的選擇。

2. 不要頻繁、過度染髮

高頻率染髮或使用刺激性強的產品，會加速頭皮老化，反而讓白髮問題更嚴重。

3.不要過度放大老化

不要把白髮視為失敗或老化的標籤，過度在意只會增加心理壓力，而壓力本身正是白髮的推手之一。

白髮, 護髮, 生活習慣, 營養, 頭皮保養

