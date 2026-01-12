金球獎／Lisa披黑紗氣場全開！珍妮佛勞倫斯「性感花仙子」側身全透視

記者鮑璿安／綜合報導

第83 屆金球獎紅毯於台灣時間今（12）日上午盛大登場，眾星以突破尺度、細節滿分的華麗造型齊聚現場，其中最受矚目的莫過於 BLACKPINK 成員 Lisa 身穿黑色薄紗造型現身，而影后珍妮佛勞倫斯Jennifer Lawrence以仙氣裸紗展現細膩柔美，雙雙成為社群焦點。





▲Lisa 此次造型出乎預料未選擇一線精品，而是換上一身南法設計師品牌 Jacquemus 2026 春夏黑色薄紗禮服 。（圖／路透）

Lisa 此次造型出乎預料未選擇一線精品，而是換上一身南法設計師品牌 Jacquemus 2026 春夏黑色薄紗禮服，透膚布料以輕薄層次包覆身形，腰間微束的細節在飄逸線條之間勾勒出柔軟曲線，營造若隱若現的性感張力，禮服寬鬆袖口垂落兩條誇張流蘇。與之呼應的是頸上的寶格麗（BVLGARI）Vimini 系列高級珠寶，作為全球首公開亮相、尚未正式發佈的全新系列，由多層金屬鏈節堆疊成厚實頸圈，不僅增添前衛未來感，也完美平衡薄紗禮服的飄逸輕盈。





▲Jennifer Lawrence 以 Givenchy 特別訂製禮服亮相，選擇一套貼合身形的裸紗刺繡禮服。（圖／路透）

Jennifer Lawrence 以 Givenchy 特別訂製禮服亮相，選擇一套貼合身形的裸紗刺繡禮服，展現細膩、柔美又大膽的性感姿態。禮服以輕透薄紗為基底，透出流暢的腿部線條，而滿版立體花朵刺繡則宛如攀附在肌膚上的花藤，從腰際一路延伸至裙襬，呈現宛如春日仙境般的視覺效果。禮服側腰與背後的鏤空設計勾勒出她健康而緊實的曲線，在光影下顯得迷人又充滿生命力。

