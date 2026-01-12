感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

在愛情裡，有些人能包容彼此的不完美，認為缺點也是親密的一部分；但也有些星座，一旦進入關係，就會不自覺用「高標準」檢視另一半，哪怕只是小瑕疵，也可能被無限放大，久而久之成為感情中的壓力來源，以下就盤點在感情中「最容不下一點瑕疵」的三大星座，看看誰最容易因為過度要求，讓愛變得喘不過氣。

TOP 3 天蠍座



天蠍座談感情時投入極深，對另一半的忠誠度與心理狀態都相當在意，他們眼中的瑕疵，往往不是外在條件，而是「態度與誠意」，一旦發現對方言行前後不一、情感不夠專一，內心的不安全感就會被瞬間放大，雖然不一定會立刻攤牌，但心中早已默默扣分，久而久之，這些被放大的缺點就會成為他們抽離感情的關鍵原因。

TOP 2 處女座



處女座對細節的敏感度極高，在感情中自然也不例外，他們不是故意挑剔，而是習慣用理性與邏輯檢視一段關係是否「夠好」，從生活習慣、說話方式到未來規劃，只要和心中標準有落差，就會被視為瑕疵，他們常常一邊愛、一邊修正對方，卻忽略了感情並非專案管理，過度追求完美，反而容易讓另一半感到壓迫。

TOP 1 獅子座



獅子座在感情中最容不下一點瑕疵，關鍵在於他們強烈的自尊與面子問題，另一半不只是愛人，更是「代表自己品味與選擇」的重要存在，因此任何不體面、不夠亮眼的表現，都可能被視為扣分項目，當對方的缺點影響到獅子座的自信或形象時，他們往往難以忍受，甚至會因失望而迅速冷卻熱情，讓感情在高期待下走向失衡。