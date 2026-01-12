fb ig video search mobile ETtoday

感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行

>

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在愛情裡，有些人能包容彼此的不完美，認為缺點也是親密的一部分；但也有些星座，一旦進入關係，就會不自覺用「高標準」檢視另一半，哪怕只是小瑕疵，也可能被無限放大，久而久之成為感情中的壓力來源，以下就盤點在感情中「最容不下一點瑕疵」的三大星座，看看誰最容易因為過度要求，讓愛變得喘不過氣。

▲▼ 。（圖／tvn_drama IG）

TOP 3　天蠍座

天蠍座談感情時投入極深，對另一半的忠誠度與心理狀態都相當在意，他們眼中的瑕疵，往往不是外在條件，而是「態度與誠意」，一旦發現對方言行前後不一、情感不夠專一，內心的不安全感就會被瞬間放大，雖然不一定會立刻攤牌，但心中早已默默扣分，久而久之，這些被放大的缺點就會成為他們抽離感情的關鍵原因。

TOP 2　處女座

處女座對細節的敏感度極高，在感情中自然也不例外，他們不是故意挑剔，而是習慣用理性與邏輯檢視一段關係是否「夠好」，從生活習慣、說話方式到未來規劃，只要和心中標準有落差，就會被視為瑕疵，他們常常一邊愛、一邊修正對方，卻忽略了感情並非專案管理，過度追求完美，反而容易讓另一半感到壓迫。

TOP 1　獅子座

獅子座在感情中最容不下一點瑕疵，關鍵在於他們強烈的自尊與面子問題，另一半不只是愛人，更是「代表自己品味與選擇」的重要存在，因此任何不體面、不夠亮眼的表現，都可能被視為扣分項目，當對方的缺點影響到獅子座的自信或形象時，他們往往難以忍受，甚至會因失望而迅速冷卻熱情，讓感情在高期待下走向失衡。

關鍵字：

星座, 感情, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

最容易愛上「年上男」的三大星座！TOP 1務實理性　當然抵抗不了熟男魅力

最容易愛上「年上男」的三大星座！TOP 1務實理性　當然抵抗不了熟男魅力

星巴克1／12起連兩天「大杯以上買一送一」　買特定8款飲品現賺一杯

星巴克1／12起連兩天「大杯以上買一送一」　買特定8款飲品現賺一杯

2026髮色推薦「黑茶色」！高級質感、低調顯白首選　褪色也自然

2026髮色推薦「黑茶色」！高級質感、低調顯白首選　褪色也自然

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會 《驕陽似我》趙今麥從嬰兒肥逆襲45kg　乾淨飲食減肥法瘦出天鵝頸 日本星巴克在月台開店　不能集點、沒座位「用3招搶超商咖啡客」　 吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談 簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵 感情容不下一點沙的三大星座！TOP 1伴侶代表自己品味　有缺陷絕對不行 停止重複抱怨！學會「4件事」教你轉念　告訴自己現在開始改變

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面