日本星巴克在月台開店　不能集點、沒座位「用3招搶超商咖啡客」　

▲日本星巴克Brewed to Go。（圖／翻攝日本星巴克官網）

▲日本星巴克在月台開設Brewed to Go實驗門市。（圖／翻攝日本星巴克官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在日本 JR 新橫濱站的新幹線月台上，一間打破所有「星巴克常識」的新門市開幕了。沒有舒適的沙發區、沒有讓人眼花撩亂的星冰樂、甚至不能使用星巴克隨行卡累積星星。這間名為「Brewed to Go」的實驗店型，僅有 4 坪大，只賣黑咖啡與簡單輕食，讓人好奇要如何與超商咖啡、自動販賣機搶客？

乍看之下，這彷彿是星巴克對「快速消費」市場的妥協，但也可能是精心計算的「品牌維度升級」。星巴克正在試圖證明，當「快」成為一種商品，它也可以很優雅。

賣的不是咖啡，是「時間的確定性」
對於分秒必爭的新幹線旅客而言，最大的痛點從來不是「沒地方坐」，而是「怕來不及」。過去星巴克繁複的客製化與排隊人龍，是趕車族最大的阻礙。這間星巴克由 JR 東海子公司營運，透過剔除複雜飲品、強制自助結帳的「減法服務」，向旅客販售「時間的確定性」。它給予消費者一種承諾：只要你在這裡排隊，我們保證你能帶著一杯好咖啡，優雅地準時上車。

從「第三空間」到「頂級快取」
便利商店的咖啡早已做到極致的「快」，星巴克的關鍵在於「快的定義」。相較於便利商店解決的是生理上補給，星巴克提供的是心理上的「不將就」。 當消費者在月台上選擇星巴克而非販賣機時，他們購買的是一種「流動的第三空間」。星巴克將原本依附在實體店面裡的體驗，濃縮進那一個印有綠色美人魚 Logo 的紙杯裡。當你把這杯咖啡帶進新幹線車廂，你的座位就變成了暫時的星巴克。

這是一種「Premium Express 頂級快取」的新市場，即便過程只有短短幾十秒，星巴克依然透過店員一句溫暖的「祝您旅途愉快（いってらっしゃいませ）」，在冰冷的自動化流程中注入了品牌特有的溫度。

用原有文化，改變「快節奏市場」
過去星巴克強調讓客人「留下來」，這間店的思維則是讓客人「好好地走」。在缺工潮與高租金的雙重壓力下，這種由鐵道公司加盟、導入後端自動化科技、並主打「高質感外帶」的模式，或許將成為未來零售業在交通節點上的標準答案。

這間實驗店如果成功，也代表星巴克用行動告訴市場，未來的競爭，不只是比誰快，而是比誰能在快速流動的時間縫隙裡，依然能讓消費者感受到「被好好款待」。

關鍵字：

時間定價, 頂級快取, 液態第三空間, 減法經營, 場景零售, 心理帳戶, 儀式感外帶, 品牌信任, JR東海, 缺工對策

