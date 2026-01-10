《驕陽似我》趙今麥從嬰兒肥逆襲45kg　乾淨飲食減肥法瘦出天鵝頸

fb ig video search mobile ETtoday

▲趙今麥。（圖／取自趙今麥微博，下同）

圖文／CTWANT

在陸劇《驕陽似我》中飾演元氣少女「聶曦光」的趙今麥，以清新脫俗的氣質與纖細的身材擄獲眾多觀眾目光。然而，她也曾受嬰兒肥之苦，為了在鏡頭前展現最佳狀態，她摸索出一套融合「乾淨飲食」、「規律作息」與「有氧核心運動」的修煉法。現在就讓我們深入解密這位45公斤女孩的自律清單。

陸劇《驕陽似我》趙今麥減肥法：乾淨飲食法、戒掉炸物、餐餐不吃飽

趙今麥在節目中曾透露體重僅有45公斤，這背後是極大的自律。

精準控熱：她會嚴格克制高熱量食物，尤其是拒絕炸物，並以「粗糧」替代精緻澱粉作為主食。

黃金進食比例：飲食多以清淡為主，攝取大量綠葉蔬菜（如A菜、菠菜、番茄）搭配優質蛋白質。

節制食量：她強調每餐都不能吃太飽，甚至在節目中連一個包子都不敢吃完，展現了極致的控食決心。

陸劇《驕陽似我》趙今麥減肥法：莓果抗氧美學＋自製低卡小甜點

陸劇《驕陽似我》趙今麥減肥法：莓果抗氧美學＋自製低卡小甜點

除了正餐，趙今麥也非常注重皮膚的保養與內在調理。

優格與莓果：她喜歡用無糖優格搭配草莓、覆盆莓。優格益生菌有助腸道健康、減少發炎；草莓與覆盆莓豐富的維生素C則能抗氧化。

肌膚守護者：莓果中的維生素K還有助於減少色素沉澱並預防痘痘生成。此外，她也會自製低卡燕麥蛋糕滿足味蕾，同時兼顧低脂高蛋白的需求。

陸劇《驕陽似我》趙今麥減肥法：良好作息要睡飽8小時是瘦身關鍵

陸劇《驕陽似我》趙今麥減肥法：良好作息要睡飽8小時是瘦身關鍵

她認為想要變瘦，良好的作息與運動同等重要。

睡出纖細感：趙今麥建議每天一定要努力「睡滿8小時」，因為熬夜與壓力會干擾荷爾蒙分泌並降低燃脂效率。

提升代謝：早點睡覺能維持身體基礎機能，讓減肥過程更加事半功倍。

陸劇《驕陽似我》趙今麥減肥法：複合式運動、有氧、核心與皮拉提斯

陸劇《驕陽似我》趙今麥減肥法：複合式運動、有氧、核心與皮拉提斯

身為易胖體質的她，透過多元運動來維持線條緊實。

消除水腫：大量的有氧運動是她消除浮腫、燃燒脂肪的首選，能讓臉部線條在鏡頭下更顯精緻。

居家核心：待在家時，她會進行深蹲、平板撐等核心訓練，且非常熱衷於皮拉提斯，這也是她維持優美體態的秘密。

陸劇《驕陽似我》趙今麥減肥法：補水哲學喝出水亮Q彈肌

陸劇《驕陽似我》趙今麥減肥法：補水哲學喝出水亮Q彈肌

趙今麥透亮的皮膚與充足的水分攝取息息相關。

大容量補水：她在片場時常隨身攜帶一大壺水，藉由大量喝水來提升新陳代謝與排毒。

體內環保：當身體廢物被有效排除後，皮膚自然會顯得水潤亮白，維持Q彈質感。

從嬰兒肥逆襲45kg！《驕陽似我》趙今麥「乾淨飲食」減肥法瘦出天鵝頸與下顎線

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

