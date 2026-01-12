fb ig video search mobile ETtoday

2026髮色推薦「黑茶色」！高級質感、低調顯白首選　褪色也自然

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

你試過黑茶色髮色了嗎？這款近年躍升流行大勢、還越來越紅的髮色，不僅時髦還很實用！尤其秋冬腳步將近，換上黑茶色就連髮質外觀也能整個加倍升級。

低調顯白黑茶色　韓星網紅帶動風潮

被形容為「不無聊的黑色」！黑茶色在近幾年因為韓星、網紅們的美照加持，成為流行指標。到底什麼是黑茶色？索棐髮藝設計師Echo表示：黑色中帶有霧感茶光！當在白色日光燈下、看起來就是黑色；但在陽光下卻透著咖啡色光澤，像是髮根長出來的自然髮色。

黑茶色的優勢是自然顯白！尤其適合本身膚色偏白皙的人，如果是蠟黃膚色也別擔心，稍微上個底妝、唇妝就能跟黑茶色髮色很搭。此外，有「少年白」困擾的人也非常推薦染黑茶色，不用忍受老氣的死黑來蓋白髮，而是可以自然有層次變化的修飾白髮。

黑茶色褪色是什麼顏色？

除了時髦好看，「便利性」也是黑茶色受歡迎的原因：不需要漂色、也不太容易褪色，即使褪色了也是自然的咖啡色。「除非你本身是粗硬髮質，那就會建議先將頭髮染淺些咖啡色、再染上黑茶色，這樣整體質感會更漂亮。」髮型師Echo也提醒，雖然黑茶色較不易褪色，但染後仍要留意避免過熱水洗髮、以及避免游泳、陽光曝曬，並且搭配使用染後洗護髮，讓髮色更持久完美。

至於需要補染嗎？如果你想要一直擁有漂亮霧感的黑茶色，那麼通常建議1－2個月進行補染。

【如果本身髮色偏深】：補染髮尾即可。

【如果有少年白困擾】：補染髮根為主。

【如果天生髮色偏淺】：建議直接整頭重新染黑茶色，才能均勻顯色。

黑茶色6大優勢

躍升為近年流行髮色、實用度極高的黑茶色，六大優勢讓人一試愛上。

1、 懶人美髮救星：尤其懶得經常護髮的人，染了黑茶色簡單吹整，頭髮質感看起來就很不錯。

2、 適用絕大多數膚色：冷色調的黑茶色能讓膚色自然顯白，即使你是蠟黃膚色，也能簡單化個底妝、唇妝就很搭。

3、 不需要費力漂色：無須漂髮的黑茶色，染後髮質看起來還更好。

4、 不會褪色變布丁頭：褪色後是自然的咖啡色！而非明顯落差的布丁頭。

5、 自然修飾白髮困擾：少年白最推薦染茶黑色，有質感又不顯老。

6、 百搭服裝配件：簡潔有質感的黑茶色，無論是搭氣質衣著或鮮豔潮流服飾都能有加分效果。

10款適合搭配黑茶色的髮型推薦

【黑茶色X狼尾頭】宋慧喬

一向給人優雅印象的喬妹，以一頭黑茶色狼尾頭現身時，立即獲得大好評，個性的時髦中仍保有質感。

【黑茶色X長直髮】Jennie

韓國女團帶動時下年輕人，喜歡以長直髮搭配黑茶色，髮質顯好、也能隨光線有不同輕盈色澤變化。

 

【黑茶色X短捲髮】Momo

最近Twice新專輯Momo以短捲髮襯上黑茶色，顯得年輕俏皮。

 

【黑茶色X新娘髮】IU

索棐髮藝設計師Echo也觀察到，受到韓系婚紗美感影響，現在的新娘造型流行以黑茶色綁個低髮髻，抓些髮流線條，再戴上婚紗就超美。

 

【黑茶色X公主頭】張員瑛

想要讓黑茶色髮顯得更輕盈嗎？不妨學學IVE大勢成員張員瑛，簡單綁個公主 頭，清爽又有朝氣。

【黑茶色X耳圈染】Bada Lee

韓國著名編舞家&舞者Bada Lee，也是韓綜《街頭女戰士2》的冠軍，她最招牌的髮型之一，就是將黑茶色與耳圈染完美打造成搶眼風格。

【黑茶色X洋娃娃深波紋捲】BABYMONSTER

可愛又嘻哈感，YG娛樂旗下的K-POP女子團體BABYMONSTER，成員Ahyeon日前以一頭黑茶色洋娃娃捲造型加上頭巾配飾，瞬間創下上萬點讚。

 

【黑茶色XC字彎】Karina

SM當紅女子團體aespa的隊長Karina，妝容與穿著造型總能引發話題，黑茶色中長髮配上微微C字彎，清新感十足。

 

【黑茶色X精靈系極短髮】金高銀

韓劇女神金高銀以一頭極短髮驚艷國際電影節，黑茶色加上超短瀏海，有點小男孩的調皮感，抓整的髮流層次還增添了些精靈般鮮活氣質。

【黑茶色X公主切層次髮】朴圭瑛

剛出演完Netflix熱門影集《魷魚遊戲3》的朴圭瑛，精緻的五官尤其被盛讚為「短髮教科書」！她也曾嘗試過黑茶色的公主切層次髮，自然顯白還能小顏。

 

想要同時兼顧「氣質」與「潮流感」？黑茶色就是答案。不用漂、不怕褪色布丁頭，隨便一拍都是氛圍感滿分的美照，快跟上2026潮流密碼。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2026短髮推薦：層次內彎鮑伯頭重磅回歸！又修飾又時髦實在太圈粉

【2026最新】男生短髮推薦｜15款最流行髮型一次看

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 染髮, 髮色, 黑茶色

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

