星巴克今起「特定品項買一送一」　限定8款看有沒有你想喝的？

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

記者蔡惠如／綜合報導



星巴克歡慶 DRIVE THRU 車道門市突破 50 店，從今起一連兩天推出特定飲品好友分享，只要優惠期間至店購買特定 8 款飲品，大杯以上立馬現賺一杯！伯朗咖啡館則有限定 2 款咖啡，周一會員也有買一送一優惠。



星巴克從 1／12 起至 1／13 期間，推出「歡慶 DRIVE THRU 突破 50 店 指定品項 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，消費者至店購買購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

8 款指定優惠的品項包括：冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、黑櫻桃風味瑪奇朵（含特選）、黑櫻桃風味抹茶豆奶那提、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰搖果茶、經典紅茶那堤。另外請注意雖然是歡慶車道門市全台突破 50 間店，但優惠不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點以及部分指定門市，不提供優惠門市請看文後列表。

伯朗咖啡館在 1 月底前，每周一持伯朗 Lounge 卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以 Lounge 卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。（南京概念店、科大概念店、城堡及員山門市不配合活動）

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。