連宋慧喬都在做的日常習慣！3個心態練習養成「幸運體質」

記者李薇／台北報導 圖／kyo1122 IG

很多人以為幸運是天生的，其實更多時候，幸運來自一種穩定且正向的心理狀態，當一個人的心態越平衡、越不內耗，就越容易看見機會，也更敢接住好運，以下整理三個可以每天練習的心態方式，幫助自己慢慢養成「幸運體質」。

1.把注意力從「缺什麼」轉向「已經擁有什麼」



每天花一點時間，刻意去意識自己已經擁有的事情，不論是健康的身體、穩定的工作或只是一杯溫熱的咖啡，當心裡長期聚焦在匱乏感時，情緒容易焦躁，判斷也會變得保守；反之，培養感恩視角，會讓人更放鬆、更願意嘗試，幸運往往就在這些看似微小的選擇裡出現。韓國演員宋慧喬之前在《劉QUIZ》節目上，也分享自己曾學習每天感謝10件事，一直持續了5年，讓自己重新學會愛自己，養成堅強的內在靈魂。

2.練習「不急著給自己下結論」



遇到不順時，先暫停對自己的批判，例如「我就是不夠好」、「我怎麼這麼倒楣」，這些快速貼標籤的習慣，會讓情緒卡住，也關閉後續可能的轉機，試著改成觀察式心態，把事件當成一段過程，而不是對自身價值的否定，這樣的人更容易在挫折後調整方向，也更容易遇見意外的好結果。

3.保持一點點彈性，相信事情可以慢慢變好



幸運體質的人，未必每天順遂，但他們心中通常保留一個空間，相信事情不會永遠停在低點，這種彈性心態，能降低對未來的恐懼感，也讓人在選擇時不被焦慮綁架，當內心不再緊抓結果，反而更容易遇見適合的人、適合的機會，讓好事自然靠近。