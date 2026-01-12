星巴克馬年達摩不倒翁爆炸可愛　伯朗咖啡出獨家「威士忌咖啡豆」

▲星巴克推出春節禮盒，還有超療癒的達摩不倒翁；伯朗則注入工藝，提升禮盒層次。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著 2026 年農曆馬年將至。星巴克今年春節禮盒大玩創意，將經典 Bearista 結合達摩不倒翁設計，推出兼具收納與擺飾功能的造型桶，超可愛的造型真的一看就療癒，讓整個空間歡樂跟福氣都滿滿的；伯朗咖啡館則整合書法、甜點與陶藝工藝，推出「新東方美學」禮盒，還有自家威士忌咖啡豆登場，絕對跟別人不一樣。

▲星福花生可可杏仁捲，售價 890 元。

星巴克今年春節由 Bearista 熊領軍，以「不倒精神」為靈感，將經典 Bearista 結合紅色達摩與馬年元素，打造出象徵開運必勝的不倒翁造型桶，圓潤討喜的外型不僅充滿年節喜氣，背開式的收納設計更兼具實用性，食用完畢後可變身為糖果罐、桌面擺飾甚至插花容器，輕鬆點綴居家空間的節慶氛圍 。

而今年星巴克春節禮盒也邀請藝術家 Eszter Chen（陳純虹）合作，以鮮明的色彩與超現實筆觸，描繪出主題「星河之馬」的奔騰意象，推出超過20款豐富選擇，包括傳統鹹點、各式脆餅、年輪蛋糕、歐式焦糖核桃派與巧克力等，售價定錨於千元以內，無論是走春訪友或自用吃甜甜都很方便。

而每年星巴克飲料券也照例登場，一本 10 張售價 1,350 元，再加碼贈好友分享券乙張及限量的馬年紅包袋 。星禮程會員若於 1／12 前使用隨行卡或APP支付購買指定禮盒，可享 88 折優惠 。

相較於星巴克的視覺奔放，伯朗咖啡館今年選擇回歸工藝本質，以「啡凡順心」為核心概念，首度集結新銳書法藝術家王意淳、精品甜點品牌 Guiltless 與琥泊茶苑，呈現跨界的豐富趣味。

此外還選用在噶瑪蘭威士忌酒桶（葡萄酒桶、波本桶、雪莉桶）中熟成的咖啡豆，賦予濾掛咖啡獨特的酒香層次與圓潤尾韻 。針對一般送禮需求，春節開運濾掛咖啡禮盒，售價 650 元，內含6入桶陳濾掛咖啡，搭配 Guiltless 研發的「義大利白松露焦糖堅果」與「頂級奶香花生乳酪」牛軋餅，以頂級食材堆疊出鹹甜交織的風味 。

針對重視品飲體驗的族群也推出「匠心典藏濾掛咖啡禮盒」，售價 1,200 元，納入兩款由琥泊茶苑監製的手作聚香陶藝杯與圓弧陶藝杯，透過專業的器型設計優化咖啡的香氣與口感體驗 。目前兩款禮盒已開放預購，並針對大量採購提供階梯式折扣，最高可享 88 折優惠 。