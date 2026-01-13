出軌率高的4大星座公開！獅子不是不愛了　只想證明自己「被需要」

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼出軌率高的4大星座公開。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲出軌的主要原因無非就是新鮮感。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

感情中最令人害怕的不是爭吵，而是背叛。有人在愛情關係中能一心一意，有人卻容易在關係中動搖。從星座性格來看，某些星座天生對新鮮感、刺激與被需要感特別敏感，若在關係中得不到滿足，就更容易越界。以下為出軌率相對偏高的四個星座，看看誰上榜了！

#第4名 射手座

射手座熱愛自由、不喜歡被束縛，對他們而言，談感情應該是開心的，而不該是一種限制。當關係變成習慣，射手就很容易被外界的新鮮刺激吸引。射手出軌未必是刻意傷害，而是不想錯過當下心動的感覺，理性常輸給衝動。

▲▼出軌率高的4大星座公開。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#第3名 雙魚座

雙魚座情感豐富、同理心強，卻也容易陷入情緒依賴。當他們脆弱時，很容易在被理解和被安慰中迷失界線。當現有關係無法填滿內心時，雙魚可能在不知不覺中情感出軌，甚至自己都說不清何時越線。

#第2名 獅子座

獅子都渴望被崇拜、被肯定，愛情對他們來說是自己的價值證明。一旦伴侶忽略他們的光芒，外界的讚美就顯得格外致命，他們會出軌往往源於自尊心，並非是不愛了，而是需要再次確認「自己仍被需要」。

▲▼出軌率高的4大星座公開。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#第1名 雙子座

雙子座好奇心強、喜歡交朋友，也最怕無聊。他們擅長聊天，所以也容易在曖昧中遊走。對雙子而言，出軌不一定是肉體，而是不小心「聊出感覺」。當感情缺乏交流與刺激，雙子很可能因為有趣而同時對多個人產生心動。

星座, 感情, 出軌, 背叛, 性格

