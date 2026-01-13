私密處健康關鍵！內褲「5種狀況」提醒你應該換了

▲內褲建議3-6個月更換一次為理想頻率。（圖／Unsplash）

你內褲多久汰舊換新一次呢？一般建議3-6個月更換是最理想的頻率，台灣潮濕氣候加上每天運動、久坐，內褲老化速度也會更快，即便看起來還是「可以穿」，但是時間到了仍該替換，因為細菌不一定用肉眼能看見，這與私密處健康、肌膚狀況都有密切的關係。

內褲是每天與私密肌膚長時間接觸的貼身衣物，卻也是最容易被忽略的消耗品。許多人會定期更換外衣，卻對內褲「還能不能穿」抱持將就心態。學會判斷內褲是否該淘汰，是照顧身體最基本、也最重要的一步，以下5種狀況教你判斷是否該換了。

#彈性疲乏、鬆垂變形

內褲一旦失去彈性，無法貼合身體，容易摩擦皮膚，影響透氣性，也代表纖維結構已老化。

#洗不掉的泛黃或異味

即使清洗後仍殘留味道或顏色，表示細菌與分泌物已深入纖維，這時再穿反而增加感染風險。

#布料變薄、起毛球或破洞

以上狀況已不僅是美觀問題，而是防護力下降，容易刺激私密處肌膚。

#穿著時感到不適

就算外觀還維持的不錯，但只要穿起來不舒服，身體已經在提醒你該換了。

#感染期間曾穿過

女性常見的私密處發炎、黴菌感染，若之前狀況不好的時候常穿，即使洗過也建議直接汰換，避免反覆感染。