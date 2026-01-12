



▲覺得談戀愛好累？「3 大特徵」代表你該停下來了。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

談戀愛本該是甜蜜的，但許多人在關係裡卻越走越疲憊，甚至開始懷疑「是不是自己不適合戀愛」，專家指出，愛情本質是雙向流動，當關係變成單方面投入、長期緊繃或不斷自我消耗，就得提醒自己「先停下來」，否則越愛越累、甚至失去原本的自己。以下整理 3 大明顯跡象，若你也中了，代表你可能該暫緩腳步，好好重整自己的狀態。

1. 你在關係裡常常「如履薄冰」 害怕說錯話、做錯事

最讓人疲憊的戀愛，是你永遠不敢放鬆。不少人在關係裡習慣壓抑情緒，怕說錯一句話就引爆衝突、或被對方冷漠對待，因此總是努力扮演「最貼心、最好相處的樣子」。長期緊繃、害怕被討厭，是心累的重要警訊，也代表關係失衡，戀愛應該是可以自在喘息的，而不是每一天都像在考試。

2.你比起幸福感，更常感到焦慮與不安

真正健康的愛情會讓人變得更有力量，而不是更慌亂。如果你經常因為對方的態度起伏不定而焦慮、因為對方沒秒回訊息就開始心慌，甚至需要不斷確認「你還愛我嗎」，這類「安全感外包型」的關係非常耗能。當戀愛讓人不安多於快樂時，代表你已經進入情緒消耗期，需要重新檢視互動模式是否健康。

3. 你為了這段關係不停「拚命付出」卻得不到回饋

談戀愛變得累，還有一種情況是「永遠只有你在努力」，無論是照顧、付出金錢、情緒支持，只要是出現「都是我在撐」的想法，關係也容易變成失衡狀態。當付出變成習慣，對方可能也不會意識到你的疲乏，若你總是優先顧及對方、卻忽略自己的需求，累積久了就會轉化為無力感，甚至造成自我價值下降。