fb ig video search mobile ETtoday

安孝燮戴寶格麗金錶露貴公子氣息　喝台啤體驗台灣生活

>

▲安孝燮 。（圖／翻攝IG）

▲許光漢（左）與安孝燮於金唱片頒獎典禮同框合影。（圖／翻攝imhyoseop IG）

記者陳雅韻／台北報導

以浪漫喜劇走紅的《社內相親》南韓「國民男友」安孝燮，日前以頒獎人身份參加第40屆金唱片頒獎典禮，他穿黑色正裝搭配463,600元的寶格麗（BVLGARI）金錶亮相，流露貴公子氣息，演出《想見你》韓版《走進你的時間》的他，當晚特別與《想見你》男主角許光漢合影，「台韓李子維合體」更具話題性。

▲▼安孝燮 。（圖／翻攝IG）

▲安孝燮以正裝搭配寶格麗Bvlgari Bvlgari 18K金腕錶，463,600元。（圖／翻攝imhyoseop IG）

兩大男神合體讓粉絲盛讚畫面真好看，身高188公分的安孝燮是天生衣架子，為頒獎典禮穿上黑色天鵝絨正裝，並搭配寶格麗Bvlgari Bvlgari 18K金腕錶，此系列經典錶款於 1977 年首度推出，設計靈感來自古羅馬錢幣上的環形鐫文，因此於錶圈上鐫刻的雙品牌標誌，成為強而有力的時尚宣言，他所戴的錶款採用黑色蛋白石面盤，與K金錶殼形成鮮明對比，內載自動上鍊機芯，具時、分、秒、日期顯示。

▲▼安孝燮 。（圖／翻攝IG）

▲安孝燮來台品嚐台灣啤酒。（圖／翻攝imhyoseop IG）

而私下安孝燮最常戴的錶款為實用的Apple Watch，與他的休閒風格穿搭完美搭配。除了時尚品味備受矚目，他去年跨足配音領域也受好評，韓裔加拿大籍的他為Netflix人氣動畫《Kpop獵魔女團》中「Saja Boys」隊長「振宇」獻聲，以性感低沉的嗓音說英語台詞，圈粉無數。此次來台讓粉絲開心不已，他入境隨俗品嚐台灣啤酒，體驗道地台灣生活。

▲▼安孝燮 。（圖／翻攝IG）

▲安孝燮經常佩戴Apple Watch。（圖／翻攝imhyoseop IG）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

►宋仲基台北街頭秀香菜餅乾　穿低調帽T 5000元有找

►許光漢紳士造型跳撒嬌舞超萌　蔡依林蛇珠寶上身同框小S

關鍵字：

安孝燮, 寶格麗, BVLGARI, Apple Watch, 金唱片頒獎典禮, 許光漢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

宋仲基台北街頭秀香菜餅乾　穿低調帽T 5000元有找

宋仲基台北街頭秀香菜餅乾　穿低調帽T 5000元有找

金球獎／「甜茶」鑽豹加身封影帝　Lisa短頸鍊配金屬裝閃爆全場

金球獎／「甜茶」鑽豹加身封影帝　Lisa短頸鍊配金屬裝閃爆全場

許光漢紳士造型跳撒嬌舞超萌　蔡依林蛇珠寶上身同框小S

許光漢紳士造型跳撒嬌舞超萌　蔡依林蛇珠寶上身同框小S

CASIO戶外運動錶染上山林綠　錶帶熱壓歷年型號慶30周年 SEVENTEEN 金珉奎戴千萬名錶　為RICHARD MILLE換粉紅錶帶吸睛 《黑白大廚》美女主廚戴Swatch做菜　超薄錶3800元擁有 GD招牌頭巾變身華麗項鍊　鑲209克拉寶石襯天王氣勢 CORTIS嚴成玹青春穿搭迷人　愛戴3,900元G-SHOCK HUBLOT嶄新工藝打造馬年錶　刺繡概念融入駿馬圖 亞洲首富妻閃耀AP全鑽錶　珍珠頸鍊也是最頂級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面