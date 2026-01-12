安孝燮戴寶格麗金錶露貴公子氣息　喝台啤體驗台灣生活

▲許光漢（左）與安孝燮於金唱片頒獎典禮同框合影。（圖／翻攝imhyoseop IG）

記者陳雅韻／台北報導

以浪漫喜劇走紅的《社內相親》南韓「國民男友」安孝燮，日前以頒獎人身份參加第40屆金唱片頒獎典禮，他穿黑色正裝搭配463,600元的寶格麗（BVLGARI）金錶亮相，流露貴公子氣息，演出《想見你》韓版《走進你的時間》的他，當晚特別與《想見你》男主角許光漢合影，「台韓李子維合體」更具話題性。





▲安孝燮以正裝搭配寶格麗Bvlgari Bvlgari 18K金腕錶，463,600元。（圖／翻攝imhyoseop IG）

兩大男神合體讓粉絲盛讚畫面真好看，身高188公分的安孝燮是天生衣架子，為頒獎典禮穿上黑色天鵝絨正裝，並搭配寶格麗Bvlgari Bvlgari 18K金腕錶，此系列經典錶款於 1977 年首度推出，設計靈感來自古羅馬錢幣上的環形鐫文，因此於錶圈上鐫刻的雙品牌標誌，成為強而有力的時尚宣言，他所戴的錶款採用黑色蛋白石面盤，與K金錶殼形成鮮明對比，內載自動上鍊機芯，具時、分、秒、日期顯示。





▲安孝燮來台品嚐台灣啤酒。（圖／翻攝imhyoseop IG）

而私下安孝燮最常戴的錶款為實用的Apple Watch，與他的休閒風格穿搭完美搭配。除了時尚品味備受矚目，他去年跨足配音領域也受好評，韓裔加拿大籍的他為Netflix人氣動畫《Kpop獵魔女團》中「Saja Boys」隊長「振宇」獻聲，以性感低沉的嗓音說英語台詞，圈粉無數。此次來台讓粉絲開心不已，他入境隨俗品嚐台灣啤酒，體驗道地台灣生活。





▲安孝燮經常佩戴Apple Watch。（圖／翻攝imhyoseop IG）

