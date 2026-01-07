GD招牌頭巾變身華麗項鍊　鑲209克拉寶石襯天王氣勢

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲Jacob & Co.創辦人Jacob Arabo（右）為GD打造奢華版雛菊項鍊。（圖／翻攝jacobandco IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶腕錶品牌Jacob & Co.與南韓天王GD（G-DRAGON，權志龍）合作密切，以他標誌性的雛菊形象推出陀飛輪錶與珠寶後，再為他打造獨一無二高級珠寶項鍊「Bandana Royale」，以他招牌的頭巾為設計靈感，轉化為一件充滿雕塑感的項鍊，共鑲嵌總重約209.71克拉的白鑽、黃鑽、祖母綠、紅寶石、藍寶石、尖晶石、沙弗萊石與帕拉伊巴碧璽，繽紛配色完美呼應他的穿搭風格。

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲Jacob & Co.為GD創作的Bandana Royale項鍊設計靈感源自他標誌性的頭巾，共鑲嵌209.71克拉寶石。（圖／翻攝jacobandco IG）

Jacob & Co.精心打造的Bandana Royale項鍊，擁有如領巾般的流動線條，整件作品以18K金打造，採用全面密鑲設計展現層次感，中央點綴GD標誌性少一片花瓣的雛菊，主石為5.40 克拉的圓形明亮式切割豔彩黃鑽，更添氣勢，GD已於2025 年《Übermensch》世界巡迴演唱會最終安可場戴上此意義非凡之作，隨後亦於2025年Melon Music Awards上佩戴，見證他不斷成長與蛻變的歷程。

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD近期已戴上領巾造型的Jacob & Co.項鍊演出。（圖／翻攝jacobandco IG）

GD穿戴珠寶不設限，各種大膽設計或碩大彩色寶石在他身上出現都不奇怪，法國珠寶品牌Boucheron便是他的愛牌之一，曾混搭蛇首化為水滴造型的Boucheron Serpent Bohème鑽戒及羽毛造型Plume de Paon系列鑽戒，近日則愛戴品牌寵貓造型的Wladimir貓咪耳環，相當俏皮。

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD佩戴Boucheron Wladimir貓咪耳環，932,000元。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

GD, 權志龍, Boucheron, Jacob & Co.

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

