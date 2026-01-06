fb ig video search mobile ETtoday

HUBLOT嶄新工藝打造馬年錶　刺繡概念融入駿馬圖

>

▲▼ Hublot,HW 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang馬年限量腕錶限量88只，1,177,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接農曆馬年的到來，HUBLOT（宇舶錶）推出全球限量88只的Spirit of Big Bang馬年霜狀碳纖限量腕錶，首度採用碳纖維鑲嵌工藝（marquetry），以金質雕線勾勒駿馬輪廓，再嵌入人工裁切並經過潤飾的碳纖維片，呈現宛如珍珠母貝光澤，充滿動感的駿馬圖案源自唐代壁畫中奔騰駿馬，工法則讓人聯想到刺繡工藝，精緻細膩。

▲▼ Hublot,HW 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang馬年限量腕錶採用前所未見的碳纖維鑲嵌工藝，展現駿馬英姿。

HUBLOT Spirit of Big Bang馬年霜狀碳纖限量腕錶的42毫米酒桶型錶殼，以霧面黑色碳纖維打造，兼具輕盈與堅韌特性，搭配黑色小牛皮內襯天然橡膠錶帶，酷味十足；搭載HUB1710自動上鍊機芯，具備約50小時動力儲存，結構堅固且運行穩定，確保精準走時。此款新作結合碳纖維鑲嵌、金質細節與漆面潤飾工藝，將駿馬奔騰、勇往直前的精神，轉化為腕間的藝術與時間表現。

▲▼ Hublot,HW 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Moments系列2026馬年限定腕錶。（圖／海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓（Harry Winston）也為馬年創作限量8只的Moments系列馬年限定自動上鍊腕錶，選用亮眼紅色漆面作為主視覺，透過立體鑲貼工藝展現駿馬圖案，馬身以手工塗覆紅色漆料細緻描繪。弧形曲面不僅勾勒出飽滿體態，也突顯結實有力的肌肉線條，與黃、橘色漆料描繪的飛揚鬃毛相互映襯，彷彿朝8顆馬眼鑽石奔馳而去，面盤下方則裝飾鑲嵌珍珠母貝的祥雲，蘊含美好祝福。
 

