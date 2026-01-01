勞力士漲價！　「黑水鬼」漲 4%、孫芸芸鑽錶得多掏近40萬

▲勞力士「黑水鬼」Oyster Perpetual Submariner Date蠔式鋼錶原價369,500元，調漲至384,500元。（圖／翻攝rolex IG）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）維持多年「傳統」，新年的第一天漲價了！2026年新價格曝光，正如外界預期不鏽鋼錶價格波動較小，調漲幅度約4%，熱門的「黑水鬼」Oyster Perpetual Submariner Date蠔式鋼錶從369,500元調至384,500元；半金錶、18K金、18K永恒玫瑰金錶則反映2025年金價走揚趨勢，調幅約6%起，其中「台灣第一名媛」孫芸芸戴的Oyster Perpetual Day-Date 36綠松石面盤鑽錶一口氣漲395,000元，漲幅高達9.3%。





▲勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K永恒玫瑰金錶原價1,792,500元，調漲至1,910,000元。（圖／翻攝rolex IG）





▲艾卡拉茲戴的勞力士綠松石藍漆面錶面的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶原價1,291,000元，調漲至1,377,000元。（圖／勞力士提供）





▲費德勒佩戴勞力士2025年主打款Land-Dweller 40白色黃金與蠔式鋼款原價530,500元，調漲至556,000元。

國際金價對鐘錶業影響至深，勞力士這波調價反應金價壓力不小，足球界巨星梅西、網球名將艾卡拉茲人手一只的綠松石藍漆面錶面的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶漲幅達6.6%，同系列18K永恒玫瑰金錶調幅也相近；而2025年主打款Land-Dweller 40白色黃金與蠔式鋼款、「百事圈」Oyster Perpetual GMT-Master II蠔式鋼錶等熱賣不鏽錶漲幅約落在4%。





▲孫芸芸戴的勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36綠松石面盤鑽錶，黃K金鍊帶中央也鑲嵌美鑽原價4,246,000元，調漲至4,641,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

▲勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36 18K白金鑽錶，面盤鑲滿美鑽與寶石時標，原價5,088,000元，調漲至5,372,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

▲勞力士Lady-Datejust黃金鋼錶，原價490,000元，調漲至515,000元。（圖／翻攝勞力士官網）





▲勞力士「百事圈」Oyster Perpetual GMT-Master II蠔式鋼錶原價384,000元，調漲至399,000元。





▲勞力士Perpetual 1908鉑金錶原價1,090,000元，調漲至1,138,000元。

TAG Heuer（泰格豪雅）則預計6日進行調價，約7成錶款都會漲價，調幅約在2%至3%之間。據悉不少品牌都有漲價計畫，不過由於去年業績未如預期，目前仍在觀望中，精品迷只能自我安慰「早買早享受」了。





▲TAG Heuer預計6日調漲售價，此為Monaco 經典左冠計時腕錶269,000元。（圖／TAG Heuer）