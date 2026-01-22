霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」曝光！89樓觀景台當天照常開放

fb ig video search mobile ETtoday

▲台北101觀景台俯瞰圖，101樓打造世界最高空中花園，89樓人氣360度人氣打卡點，5樓售票口觀光人潮、票價、大巨蛋、大台北空景▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者蔡惠如／綜合報導

美國傳奇攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）將於本周六 1／24 挑戰「徒手獨攀」台北 101，這場挑戰不僅要克服 508 公尺的高空恐懼，更全程不使用任何繩索與防護措施，且預計以 2 小時完成登頂，目前 101 東南向人行道已拉起管制區域，當天 89 樓觀景台仍正常營業，意即上觀景台的民眾有機會近距離觀賞到霍諾德攀爬 101 的英姿。

在 2017 年以無繩獨攀超過 900 公尺高的優勝美地「酋長岩」寫下歷史的霍諾德，終於在本周六將無繩挑戰攀爬台北 101，一圓 10 幾年前的夢想，攀爬過程也將透過 Netflix 特別節目《赤手獨攀台北 101：直播》把畫面傳送至全球，若挑戰成功，霍諾德將刷新 101 攀登史紀錄。

而當天從上午 7 點起也在建築物周邊實施交管，但 89 樓的 101觀景台提供正常營業，所以當下在場的參觀民眾有機會可以近距離觀賞到霍諾德的攀爬過程。據悉 101 內部也有公告租戶此活動，請租戶留意。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，工作人員連日來持續在現場進行前置準備作業。（圖／記者李毓康攝）

▲美國自由攀岩名將霍諾德挑戰徒手攀登台北101，工作人員連日來持續在現場進行前置準備作業。（圖／記者李毓康攝）

要注意的是霍諾德預計上午 9 點開始攀爬，台北 101 觀景台則是上午 10 點才開始售票營業，建議想一睹霍諾德風采的民眾需要計算購票與排隊時間，或是購買能選擇入場場次的預購票或快速通關票。

攀岩, 台北101, 霍諾德, 無繩獨攀, 直播

