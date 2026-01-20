fb ig video search mobile ETtoday

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯

>

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今天是二十四節氣中的「大寒」，來自蒙古西伯利亞的大陸高壓將挾帶強烈冷空氣南下，直接連冷三天，真的很適合來杯暖暖熱咖啡！星巴克今（ 1／20）起一連兩天，推出「大杯以上買一送一」優惠，即便大寒陰雨，也能體會到「雙倍」暖意。路易莎針對黑卡會員也推出上午 11 點前第二杯咖啡半價優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

星巴克 1／20 至 1／21 期間推出「國際擁抱日 擁抱你我 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。 

請注意優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎針對黑卡會員，在 2 月前續推上午 11 點前，第二杯咖啡半價優惠，採外門市精品咖啡「衣索比亞 夏娃藝妓日曬」，也推出原價 170 元，特價 150 元促銷。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 路易莎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

7種該丟出衣櫃的商品　留著它只會讓你質感下降

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天直接現賺一杯

快訊／義大利傳奇設計師Valentino辭世　享耆壽93歲 孔劉一頭亂髮機場奔波　LV訂製行李箱行頭洩大使身份 為安海瑟薇設計婚紗、客串《穿著PRADA的惡魔》　回顧Valentino精彩一生 職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋 Philips冷暖空調主打室外機終身保固　「全機只換不修」特價22900元起 趙麗穎產後大秀性感腹肌　38歲小男孩短髮被封「赫本」 潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面