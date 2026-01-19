fb ig video search mobile ETtoday

Philips冷暖空調主打室外機終身保固　「全機只換不修」特價22900元起

▲PHILIPS今年冬天再推旗下符合2026年節能標章的「清靜風」冷暖空調系列。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年冬天 PHILIPS 冷暖空調重整市場，再推旗下符合 2026 年節能標章的「清靜風」冷暖空調系列。為在競爭激烈的市場中殺出一條血路，PHILIPS 祭出完整售後服務策略，主打「壓縮機終身保固」以及「全機七年保固」，並採用「只換不修」的模式，若在購買兩年內故障可直接更換全新品，售價為 29,700 元起，現特價 22,900 元 。

近年在平價小家電頗有斬獲的雙全國際近期再拿下 PHILIPS 冷暖空調台灣總代理，於今年冬天重整去年中上市的 PHILIPS 冷暖空調，看準空調用品消費者也會考慮的後續維修與保養需求，祭出完整售後方案，「清靜風」的 3 款冷暖空調系列，提供壓縮機（通常是室外機）終身保固，以及全機（包括室內室外機）7 年保固服務，在保固內有使用問題，採用「只換不修」的模式，使用 2 年內更換全新機、使用 7 年內更換整新機，若 7 年後室內機出現問題，也可加價更換整新品。

「清靜風」系列包含 3 款分離式冷暖，適用坪數從 4 至 9 坪，核心採用直流變頻壓縮機搭配 R32 冷媒，符合國家新一級節能標準，標榜開機 30 秒急速製冷、60 秒急速製熱，並透過獨家的降噪風道設計，將運轉音量最低壓至 18 分貝，確保夜間使用不擾眠。

此外該系列也搭載 ADC 空氣超淨系統。透過銀離子、HEPA 等四重抗菌濾網淨化空氣，並具備機芯智慧水洗功能，利用冷凝結霜鎖住機芯灰塵，再透過 57 度高溫除霜進行除菌，不會碰到傳統冷氣容易因內部積塵，產生異味或過敏原的問題，未來品牌也計畫陸續引進具備 3D 氣流與 Wi-Fi 遠端控制的進階版本。

PHILIPS 冷暖空調系列適用 4-5 坪的 2.9kW 機型，原價 29,700 元，官網特價 22,900 元；適用 5-7 坪的 3.6kW 機型，售價 34,700 元，官網特價 26,900 元；適用 7-9 坪的 5kW 機型，售價 43,400 元，官網特價 33,900 元。業者表示，上市期間推出「好禮四選一」活動，購買任一機型即可免費獲贈 PHILIPS 壁掛暖風機、智能油燈葉片式電暖器或循環扇等家電 。

▲伊萊克斯800掃拖機器人。（圖／品牌提供）

家電除了主打完整的售後保固服務，也有以「隱私」作為主訴求的重點。伊萊克斯近日在台推出 800 全能掃拖機器人，主打在維持主流水準清潔配置的同時，將資料蒐集與隱私保護列為設計重點，鎖定對智慧家電便利性與隱私安全同樣在意的消費者。伊萊克斯 800 全能掃拖機器人預計於 3 月在台上市，售價 21,900 元。

伊萊克斯 800 全能掃拖機器人具備自動集塵、自動補水、拖布清洗與烘乾等功能，清掃完成後可自行回到基座處理髒污與耗材。基座支援 65 度 C 熱水洗布與 60 度 C 熱風烘乾，減少拖布長時間潮濕可能產生的異味問題。

而清掃過程中掃拖機器人透過前方鏡頭與感測器，進行避障判斷，可辨識電線、鞋襪或地面常見雜物，降低卡住或纏繞的機率。品牌強調，這類鏡頭設計僅用於即時避障，採「即時辨識、即時刪除」的處理方式，影像僅供當下辨識使用，不到一秒即完成刪除，不保留於機器或雲端，從根本杜絕隱私外洩的疑慮。此外，機器人本身不具備收音功能，家中的對話與生活聲音不會被錄製。

透過第三方語音助理如 Google Assistant、Amazon Alexa 串接使用，仍可提供語音操控，其帳號與清掃資料則依歐盟 GDPR 規範管理，捨棄即時影像監控、遠端看家等應用，換取較為保守的資料使用方式，讓鏡頭僅限於清潔判斷用途。對於擔心居家畫面被留存，卻仍希望保有智慧避障與全自動清潔流程的消費者而言，提供另一種產品選擇。

Philips, 冷暖空調, 壓縮機終身保固, 一級能效, 清靜風, 雙全生活館, 只換不修

