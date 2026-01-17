勞力士汽水暱稱一籮筐　GMT-Master錶還被稱「皮蛋圈」

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士2005年推出首款配備Cerachrom陶質字圈的Oyster Perpetual GMT-Master II 18K金型號116718LN腕錶。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）去年底在台北舉辦GMT-Master 「穿越時區」（Time Zone to Time Zone）展覽，完整展出Oyster Perpetual GMT-Master（蠔式恒動格林威治型）腕錶自 1955 年誕生以來的演進史，獲得熱烈迴響。 GMT-Master因配備雙色錶圈在錶迷之間流傳不少有趣暱稱，且多數都與汽水相關，而低調的黑灰色錶圈則被稱為「皮蛋圈」。

因應1950年代商業航空蓬勃發展的時代背景而生的Oyster Perpetual GMT-Master腕錶，以標誌性的雙色外圈設計和 24 小時雙時區顯示，讓旅行者輕鬆掌握不同時區時間，最早的一款以源自泛美航空標誌色的紅藍配色亮相，當時以塑料材質打造，於1959年更換為陽極氧化鋁材質，2005年再精進推出更耐用的首款配備黑色Cerachrom陶質字圈的Oyster Perpetual GMT-Master II 18K金腕錶，2013年進化為藍黑雙色陶瓷錶圈，讓判讀時間更輕鬆。

Oyster Perpetual GMT-Master腕錶雙色陶質字圈的色彩變化，延伸出許多趣味暱稱，讓人聯想到汽水、皮蛋，甚至是電影《蝙蝠俠》，《ET Fashion》精選幾款常見暱稱錶款。

▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II紅藍雙色Cerachrom陶質字圈蠔式鋼錶，399,000元。

▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士完成刻字鍍層工序後，進行紅藍雙色Cerachrom字圈的表面磨光。

紅藍百事圈
被勞力士認證製作難度高的紅藍陶質錶圈Oyster Perpetual GMT-Master腕錶，是此系列原創款的經典配色，也讓人聯想到百事可樂瓶罐色調。

▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II「雪碧圈」綠黑雙色Cerachrom陶質字圈蠔式鋼錶，417,500元。

綠黑雪碧圈
2022年勞力士推出左冠設計的Oyster Perpetual GMT-Master腕錶，採用綠與黑色錶圈，一問世就被稱為「雪碧圈」。

▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II 18K永恒玫瑰金「沙士圈」棕黑雙色Cerachrom陶質字圈錶，1,716,000元。

黑棕沙士圈
又是汽水名！黑色與棕色陶質字圈設計的Oyster Perpetual GMT-Master腕錶，獨特色彩組合被冠上了「沙士圈」之名。

▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲勞力士「蝙蝠俠」Oyster Perpetual GMT-Master II藍黑雙色Cerachrom陶質字圈蠔式鋼錶，399,000元。

蝙蝠俠與蝙蝠女
電影《蝙蝠俠》竟然也變成Oyster Perpetual GMT-Master腕錶的綽號，指的是藍黑雙色錶圈款式，且搭配蠔式錶帶的錶款被稱為蝙蝠俠，配上Jubilee錶帶則代表蝙蝠女。

▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲被暱稱為「布魯斯韋恩（Bruce Wayne）」與「皮蛋圈」的勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II灰黑雙色Cerachrom陶質字圈蠔式鋼錶，399,000元。

灰黑皮蛋圈
2024年亮相的黑灰雙色錶圈Oyster Perpetual GMT-Master腕錶，在華人地區有個可愛暱稱「皮蛋圈」，屬於此系列較為低調的配色，另一稱號則是「布魯斯韋恩（Bruce Wayne）」，呼應其內斂氣質。

▲▼ Rolex,Tudor 。（圖／公關照）

▲帝舵Black Bay GMT不鏽鋼織紋錶帶款（左）144,500元，鍊帶款155,500元。（圖／翻攝tudorwatch IG）

同場加映
與勞力士同集團的兄弟牌帝舵表（Tudor），主打約15萬入手的Black Bay GMT不鏽鋼織，配備啞酒紅色及藍色陽極氧化鋁字圈，同樣能一眼辨別時間，搭載MT5652型自動上鍊機芯具70小時動力儲存，亦是旅人實用腕錶選擇。
 

►李奧納多嫩女友名冊落落長被虧　選錶專一獨鍾勞力士

►勞力士漲價！　「黑水鬼」漲 4%、孫芸芸鑽錶得多掏近40萬

Rolex, 勞力士

