Jennie慶生變超萌大耳狗　「人間香奈兒」戴百萬卡地亞珠寶

▲Jennie 16日過30歲生日，手捧可愛的大耳狗造型蛋糕。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Jennie 16日歡度30歲生日，她分享與朋友一同慶生的影片，曾在機場自稱是三麗鷗角色大耳狗的她，於慶生派對上戴著大耳狗頭飾，手捧大耳狗造型蛋糕吹蠟燭，模樣卡哇伊，不過身上行頭仍洩露她的巨星派頭，手腕上戴著珠寶竟不是她在最新香奈兒（CHANEL）廣告中的Coco Crush系列珠寶，而是好姐妹Jisoo代言的卡地亞（Cartier）百萬LOVE手環。

▲頭戴大耳狗髮飾的Jennie吹熄蠟燭。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie於慶生會所穿的平口皮裙洋裝，出自高端銀飾品牌Chrome Hearts的設計，她配上黑墨鏡酷味十足，不過她戴上三麗鷗明星角色大耳狗頭飾並手捧造型蛋糕後，可愛指數激升，30歲生日的裝扮洩露童心。





▲Jennie身穿Chrome Hearts皮革洋裝搭卡地亞珠寶慶生。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

而Jennie所搭配的珠寶，為卡地亞象徵愛意無限的新款LOVE Unlimited 18K白金手環與LOVE手環，前者是LOVE系列問世超過半世紀的首款軟鍊設計，可兩兩相接串出時髦氣息，她同時疊搭的經典LOVE手環則是百萬元全鑲鑽款式，散發耀眼光芒。





▲Jennie佩戴卡地亞LOVE Unlimited 18K白金手環，325,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）





▲Jennie疊搭卡地亞18K白金鑲鑽LOVE手環，1,030,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）