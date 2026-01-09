亮珠寶／香奈兒COCO CRUSH項鍊變柔軟了　成Jennie穿搭新寵

▲Jennie佩戴香奈兒COCO CRUSH 18K BEIGE米色金柔軟短項鍊，963,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）經典元素菱格紋從時尚跨足至珠寶圈，變身COCO CRUSH系列主視覺深受歡迎，品牌於K金表面精準刻畫菱格紋圖案，呈現柔美而優雅的質感，延伸出豐富的款式，成為日常疊搭珠寶的最佳選擇。今年再添力作，有趣的是把COCO CRUSH項鍊與耳環變柔軟了，成為品牌大使Jennie的新寵。





▲香奈兒COCO CRUSH柔軟頸鍊18K BEIGE米色金款，1,083,000元。

Jennie於香奈兒最新COCO CRUSH珠寶廣告中，身穿白色細肩帶上衣入鏡，除了疊搭時髦的鍊墜與耳環、耳扣，另一亮點是佩戴最新的COCO CRUSH柔軟短項鍊，品牌為新作注入更進一步的靈活與柔韌，共有短項鍊與貼合式頸鍊，帶來猶如第二層肌膚般的舒適體驗，菱格紋圖騰透過網狀交織的鉸接結構呈現，並結合滑扣設計，使作品自然貼合身形、不易滑動，完美襯托肩頸曲線，兩款項鍊各有18K BEIGE米色金、黃金與18K 白金鑲嵌鑽石款式。





▲COCO CRUSH柔軟可轉換佩戴方式18K白金鑲鑽耳環預計4月上市。

柔軟的設計理念也延伸至COCO CRUSH耳環設計中，香奈兒預計4月將推出18K白金鑲鑽長耳環，不僅具輕盈流動的姿態，還是一款可轉換式作品，拆卸吊墜後的短耳環流露率性不羈的搖滾氣息，令人驚喜。





▲Jennie疊搭香奈兒COCO CRUSH項鍊與耳環、耳扣。

卡地亞（Cartier）1969 年於紐約誕生的LOVE 手環，風靡全球超過半世紀，去年也迎來嶄新風貌，從需要專屬螺絲刀「解鎖」的硬式手環，搖身一變成為柔軟自如能與肌膚緊密貼合的LOVE Unlimited手環，由多枚圓模雕紋鍊節組成，完全隱匿切割痕跡與鍊節，飾以「GADROON」紋飾與手工拋光的螺絲圖案，且不僅能單戴，手環能兩兩相接無限延伸，完美呼應愛無止境的設計寓意。





▲卡地亞採軟鍊設計LOVE Unlimited採軟鍊設計的18K金手環，303,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲卡地亞品牌大使雅各艾洛迪佩戴兩款LOVE Unlimited 18K白金手環，單個325,000元。