fb ig video search mobile ETtoday

亮珠寶／香奈兒COCO CRUSH項鍊變柔軟了　成Jennie穿搭新寵

>

▲▼Chanel,Cartier 。（圖／公關照）

▲Jennie佩戴香奈兒COCO CRUSH 18K BEIGE米色金柔軟短項鍊，963,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）經典元素菱格紋從時尚跨足至珠寶圈，變身COCO CRUSH系列主視覺深受歡迎，品牌於K金表面精準刻畫菱格紋圖案，呈現柔美而優雅的質感，延伸出豐富的款式，成為日常疊搭珠寶的最佳選擇。今年再添力作，有趣的是把COCO CRUSH項鍊與耳環變柔軟了，成為品牌大使Jennie的新寵。

▲▼Chanel,Cartier 。（圖／公關照）

▲香奈兒COCO CRUSH柔軟頸鍊18K BEIGE米色金款，1,083,000元。

Jennie於香奈兒最新COCO CRUSH珠寶廣告中，身穿白色細肩帶上衣入鏡，除了疊搭時髦的鍊墜與耳環、耳扣，另一亮點是佩戴最新的COCO CRUSH柔軟短項鍊，品牌為新作注入更進一步的靈活與柔韌，共有短項鍊與貼合式頸鍊，帶來猶如第二層肌膚般的舒適體驗，菱格紋圖騰透過網狀交織的鉸接結構呈現，並結合滑扣設計，使作品自然貼合身形、不易滑動，完美襯托肩頸曲線，兩款項鍊各有18K BEIGE米色金、黃金與18K 白金鑲嵌鑽石款式。

▲▼Chanel,Cartier 。（圖／公關照）

▲COCO CRUSH柔軟可轉換佩戴方式18K白金鑲鑽耳環預計4月上市。

柔軟的設計理念也延伸至COCO CRUSH耳環設計中，香奈兒預計4月將推出18K白金鑲鑽長耳環，不僅具輕盈流動的姿態，還是一款可轉換式作品，拆卸吊墜後的短耳環流露率性不羈的搖滾氣息，令人驚喜。

▲▼Chanel,Cartier 。（圖／公關照）

▲Jennie疊搭香奈兒COCO CRUSH項鍊與耳環、耳扣。

卡地亞（Cartier）1969 年於紐約誕生的LOVE 手環，風靡全球超過半世紀，去年也迎來嶄新風貌，從需要專屬螺絲刀「解鎖」的硬式手環，搖身一變成為柔軟自如能與肌膚緊密貼合的LOVE Unlimited手環，由多枚圓模雕紋鍊節組成，完全隱匿切割痕跡與鍊節，飾以「GADROON」紋飾與手工拋光的螺絲圖案，且不僅能單戴，手環能兩兩相接無限延伸，完美呼應愛無止境的設計寓意。

▲▼Chanel,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞採軟鍊設計LOVE Unlimited採軟鍊設計的18K金手環，303,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼Chanel,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞品牌大使雅各艾洛迪佩戴兩款LOVE Unlimited 18K白金手環，單個325,000元。

►GD招牌頭巾變身華麗項鍊　鑲209克拉寶石襯天王氣勢

►安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, Cartier, 卡地亞, Jennie

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

SEVENTEEN 金珉奎戴千萬名錶　為RICHARD MILLE換粉紅錶帶吸睛

SEVENTEEN 金珉奎戴千萬名錶　為RICHARD MILLE換粉紅錶帶吸睛

《黑白大廚》美女主廚戴Swatch做菜　超薄錶3800元擁有

《黑白大廚》美女主廚戴Swatch做菜　超薄錶3800元擁有

GD招牌頭巾變身華麗項鍊　鑲209克拉寶石襯天王氣勢

GD招牌頭巾變身華麗項鍊　鑲209克拉寶石襯天王氣勢

CORTIS嚴成玹青春穿搭迷人　愛戴3,900元G-SHOCK HUBLOT嶄新工藝打造馬年錶　刺繡概念融入駿馬圖 亞洲首富妻閃耀AP全鑽錶　珍珠頸鍊也是最頂級 「甜茶」封影帝謝百億女友相伴　凱莉珍娜30年古董戰袍辣翻 炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己 凱莉珍娜豪奢日常比基尼配豹頭鑽鍊　百萬柏金包當旅行袋 《黑白大廚》天菜主廚吐金句圈粉　戴52萬瑞士名錶秀型男品味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面