《黑白大廚》美女主廚戴Swatch做菜　超薄錶3800元擁有

▲《黑白大廚：料理階級大戰》第二季中的「白湯匙」美女主廚金姬銀備受矚目。（圖／翻攝chef.heeeun IG）

記者陳雅韻／台北報導

Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》第二季中，有一雙水汪汪大眼睛的「白湯匙」金姬銀被觀眾封為「美女主廚」，美學底蘊深厚的她擅長精緻創意料理，與老公共同經營米其林一星餐廳Soul，另一間餐廳Egg & Flour則獲必比登推薦。她做菜時從容不迫的優雅姿態很吸睛，手腕上的錶款一如她予人的清新印象，是Swatch Skin超薄系列白色款的White Classiness錶。





▲金姬銀戴Swatch Skin超薄系列White Classiness錶，3,800元。（圖／翻攝chef.heeeun IG）

金姬銀掌廚時最常戴的錶款是Apple Watch與Swatch，後者她選戴Swatch超薄錶White Classiness，以白色錶盤搭配閃亮的銀色時標和 Biosourced生物源材質鏡面，並採用透明的Biosourced生物源材質錶殼，整體設計簡潔，3,800元便能入手。





▲金姬銀（右）開心抱著米其林寶寶，手腕上戴著274,000元香奈兒J12腕錶。（圖／翻攝chef.heeeun IG）

出席正式場合金姬銀則換戴香奈兒（CHANEL）經典的J12白陶瓷自動錶，顯見她對俐落設計與白色調情有獨鍾。而換下廚師服造訪法國香檳酒莊，她身穿湖水綠低胸禮服出席活動，仙氣飄飄模樣迷人極了，被粉絲盛讚果然是「美女主廚」。





▲金姬銀到法國參加香檳活動，禮服造型令人驚艷。（圖／翻攝chef.heeeun IG）

