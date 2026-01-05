「甜茶」封影帝謝百億女友相伴　凱莉珍娜30年古董戰袍辣翻

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 凱莉珍娜 。（圖／CFP）

▲提摩西夏勒梅（右）在評論家選擇獎頒獎典禮上，與女友凱莉珍娜公開放閃。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

「甜茶」提摩西夏勒梅5日在評論家選擇獎頒獎典禮上，以電影《橫衝直闖》獲頒最佳男主角獎，聲勢如日中天，他致詞時首度公開感謝百億網紅女友凱莉珍娜（Kylie Jenner），當眾表白：「沒有妳我不知道怎麼辦。」甜度破表，而凱莉珍娜當晚除了沉浸在愛河中，她的火辣造型也再度成為焦點，她所穿的黑色禮服是近30年歷史的Versace高級訂製服，今日看來依然時髦極了。

穿搭向來大膽的凱莉珍娜，此次陪男友提摩西夏勒梅出席評論家選擇獎頒獎典禮也不例外，身穿向洛杉磯知名古著店Tab Vintage購入的Versace 1996年秋冬系列黑色金屬網布禮服，兩側為半透明刺繡拼接，纖細肩帶在低背處交叉，華麗又性感。

▲▼ 凱莉珍娜 。（圖／CFP）

▲凱莉珍娜選穿Versace 1996年秋冬系列的高級訂製禮服。（圖／CFP）

小倆口在典禮中甜蜜互動全被鏡頭捕捉，當提摩西夏勒梅奪下影帝大獎致詞時，更首度公開示愛說：「這3年來，謝謝妳的陪伴，還有我們共度的一切，我愛妳，沒有妳我不知道怎麼辦。」凱莉珍娜也在台下回應：「我愛你。」以行動粉碎屢屢傳出的分手謠言。
 

►凱莉珍娜豪奢日常比基尼配豹頭鑽鍊　百萬柏金包當旅行袋

►炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己

甜茶, 提摩西夏勒梅, 凱莉珍娜

