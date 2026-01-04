G-SHOCK千里馬奔馳 　錶圈裝飾飛揚鬃毛動感十足

▲G-SHOCK馬年生肖錶款GBM-2100CX-9A，8,900元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO 旗下G-SHOCK迎接2026馬年的到來，推出農曆新年紀念錶GBM-2100CX-9A，展現「千里馬」勇敢向前的精神，以G-STEEL系列中人氣旺的八角錶殼GBM-2100為基礎打造，整體外觀採用黑色生質樹脂錶帶，搭配經過金色IP處理的不鏽鋼錶圈，並加入馬鬃造型的細節裝飾，與面盤上刻畫英姿煥發的駿馬圖案，創造出層次感與動態視覺效果，完美呈現駿馬奔馳姿態。





▲G-SHOCK馬年生肖錶款GBM-2100CX-9A錶背飾有千里馬圖案。

細看G-SHOCK馬年錶GBM-2100CX-9A融入不少喜慶元素，面盤特別點綴金色時標，並於其上飾以紅色亮點，象徵新年的吉祥與光彩；背蓋與專屬外盒同樣飾有千里馬圖案，寓意新春順遂、馬到成功。此款錶搭載Tough Solar太陽能充電系統，並支援Mobile Link手機連結功能，可透過 Bluetooth® 與智慧型手機配對，使用 CASIO WATCHES App自動校時，同時具200 米防水、耐衝擊設計，以及鬧鈴、碼錶等實用功能，滿足日常配戴與生活需求。





▲MICHAEL KORS 2026新年系列JORDI紅色肩背提包15,000元，小馬掛飾1,700元。（圖／MICHAEL KORS提供）

時尚品牌也陸續推出農曆新年系列服飾與配件，MICHAEL KORS發表一系列以丙午馬年的蓬勃活力為主題的新品，為Laila Bag、Jana Bag與Jordi小折包等標誌性包款點綴繽紛小馬圖案，呼應「萬馬奔騰」的美好寓意，此外，推出多款可愛的小馬掛飾，約1,700元便能入手，為新年造型更添活力氣息。

