fb ig video search mobile ETtoday

G-SHOCK千里馬奔馳 　錶圈裝飾飛揚鬃毛動感十足

>

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK馬年生肖錶款GBM-2100CX-9A，8,900元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO 旗下G-SHOCK迎接2026馬年的到來，推出農曆新年紀念錶GBM-2100CX-9A，展現「千里馬」勇敢向前的精神，以G-STEEL系列中人氣旺的八角錶殼GBM-2100為基礎打造，整體外觀採用黑色生質樹脂錶帶，搭配經過金色IP處理的不鏽鋼錶圈，並加入馬鬃造型的細節裝飾，與面盤上刻畫英姿煥發的駿馬圖案，創造出層次感與動態視覺效果，完美呈現駿馬奔馳姿態。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK馬年生肖錶款GBM-2100CX-9A錶背飾有千里馬圖案。

細看G-SHOCK馬年錶GBM-2100CX-9A融入不少喜慶元素，面盤特別點綴金色時標，並於其上飾以紅色亮點，象徵新年的吉祥與光彩；背蓋與專屬外盒同樣飾有千里馬圖案，寓意新春順遂、馬到成功。此款錶搭載Tough Solar太陽能充電系統，並支援Mobile Link手機連結功能，可透過 Bluetooth® 與智慧型手機配對，使用 CASIO WATCHES App自動校時，同時具200 米防水、耐衝擊設計，以及鬧鈴、碼錶等實用功能，滿足日常配戴與生活需求。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲MICHAEL KORS 2026新年系列JORDI紅色肩背提包15,000元，小馬掛飾1,700元。（圖／MICHAEL KORS提供）

時尚品牌也陸續推出農曆新年系列服飾與配件，MICHAEL KORS發表一系列以丙午馬年的蓬勃活力為主題的新品，為Laila Bag、Jana Bag與Jordi小折包等標誌性包款點綴繽紛小馬圖案，呼應「萬馬奔騰」的美好寓意，此外，推出多款可愛的小馬掛飾，約1,700元便能入手，為新年造型更添活力氣息。
 

►勞力士漲價！　「黑水鬼」漲 4%、孫芸芸鑽錶得多掏近40萬

►蔡依林後台造型超貴氣　百萬珠寶加身、靈蛇鑽戒呼應巨蟒橋段

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, 馬年, MICHAEL KORS

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林後台造型超貴氣　百萬珠寶加身、靈蛇鑽戒呼應巨蟒橋段

蔡依林後台造型超貴氣　百萬珠寶加身、靈蛇鑽戒呼應巨蟒橋段

勞力士漲價！　「黑水鬼」漲 4%、孫芸芸鑽錶得多掏近40萬

勞力士漲價！　「黑水鬼」漲 4%、孫芸芸鑽錶得多掏近40萬

蔡依林後台造型超貴氣　百萬珠寶加身、靈蛇鑽戒呼應巨蟒橋段

蔡依林後台造型超貴氣　百萬珠寶加身、靈蛇鑽戒呼應巨蟒橋段

上班像是在「消耗人生」？中了這3點就該果斷離職 誰相信她已經61歲？張曼玉久違拍時尚大片　一出場就是高級時髦代名詞 2026「木質花香調」香水10款推薦　網推「噴在衣服上很神」天氣變冷更適合 冷氣團來襲記得「最暖蓋被法」　專家：別穿太厚睡覺 職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索 2026錢包顏色推薦！開運色＆聚財的風水攻略一次看 把地圖折進包裡！三宅一生BaoBao新話題托特包、高CP值雙色換兩種心情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面