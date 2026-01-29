fb ig video search mobile ETtoday

朋友走散不是錯！感到難過是正常　教你溫柔告別友情的變化

▲▼教你學會溫柔告別友情的變化。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲隨著人生階段變不同，身邊的朋友也會重新洗牌。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

當朋友走散、感情不如以往，其實是人生中很常見的課題。曾經無話不談，但可能因為經過一段時間，又或是經歷了某些事情，慢慢變得客氣、疏遠，這樣的變化，往往不是因為誰做錯了什麼，而是人生階段悄悄不同了。學會接受這個轉變，是一種成熟，也是一種溫柔對待自己的方式。

▲▼教你學會溫柔告別友情的變化。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#關係雖然會變，但感情曾經是真的

要理解「關係會變」並不等於「感情是假的」。很多友情在當下都是真心的，只是隨著生活重心改變，工作、家庭、價值觀逐漸不同，能交集的時間與話題自然變少。這不是誰不珍惜，而是人生節奏不同步了。與其糾結「為什麼不再像以前」，不如承認「我們都長成了不一樣的人」。

#難過是正常但仍要繼續往前走

允許自己難過，但不要否定那段回憶，朋友走散時，心裡出現失落等感受都很正常，因為你失去的不只是那個人，還有當時那個單純、用力生活的自己。但這些情緒不需要急著壓下來，因為這段友情曾經對你來說非常重要。

▲▼教你學會溫柔告別友情的變化。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#有些朋友適合走一段而不是一輩子

不是所有關係都一定要「維持原狀」才是最好，有些朋友適合陪你走一段，而不是一輩子。若勉強維繫，反而可能變成消耗。學會把對方放回心中合適的位置，雖然關係不再像以前那麼親密，但依然祝福。

#好好的告別也是一種前進

把目光拉回自己，關係的流動，其實是為你的生命騰出新的空間，讓你遇見更貼近現在自己的夥伴。朋友走散，不代表你不值得被珍惜，而是你正在走向下一個人生階段。

關鍵字：

友情, 成長, 感情, 心理, 告別

