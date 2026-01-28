凱特王妃綁麻花辮好俏麗　健走秀英式戶外時尚

▲凱特王妃與慈善組織Mind Over Mountains一同健行。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王妃近日走訪英格蘭北部多家機構，旨在強調創意、社群以及大自然對於曾遭受創傷、孤立或心理健康困擾人士的療癒力量。最後一站她換上戶外休閒服飾，與慈善組織Mind Over Mountains一同登山健行，她難得紮起麻花辮，模樣相當俏麗。





▲凱特王妃難得綁起麻花辮，相當俏麗。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

為深入了解慈善組織Mind Over Mountains如何將專業的心理健康支援融入戶外體驗，協助參與者在自然環境中促進身心健康，凱特王妃親自走一遭，身穿愛爾蘭戶外服飾品牌Dubarry of Ireland夾克、BRORA圍巾保暖，健走鞋則選擇英國戶外運動品牌Berghaus，全套大地色系服裝讓她能自在感受大自然之美與力量，也展現英式戶外穿搭特色。





▲凱特王妃穿愛爾蘭戶外服飾品牌Dubarry of Ireland夾克、BRORA圍巾。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）





▲凱特王妃登山健行所穿的短靴為英國戶外運動品牌Berghaus。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

而造訪韋克菲爾德三一橄欖球聯賽俱樂部時，凱特王妃穿著約23,000元英國品牌Holland Cooper西裝外套搭咖啡色系上衣與褲子，以溫暖甜蜜的巧克力色系服裝展現親切作風，她與工作人員及球員進行交流，深入瞭解該機構如何透過社區推廣計畫聯繫不同世代，並為面臨社會孤立的民眾提供實質支持。





▲凱特王妃穿咖啡色系俐落褲裝搭卡地亞Trinity耳環，與韋克菲爾德三一橄欖球聯賽俱樂部選手會面。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）