凱特王妃綁麻花辮好俏麗　健走秀英式戶外時尚

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃與慈善組織Mind Over Mountains一同健行。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王妃近日走訪英格蘭北部多家機構，旨在強調創意、社群以及大自然對於曾遭受創傷、孤立或心理健康困擾人士的療癒力量。最後一站她換上戶外休閒服飾，與慈善組織Mind Over Mountains一同登山健行，她難得紮起麻花辮，模樣相當俏麗。

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃難得綁起麻花辮，相當俏麗。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

為深入了解慈善組織Mind Over Mountains如何將專業的心理健康支援融入戶外體驗，協助參與者在自然環境中促進身心健康，凱特王妃親自走一遭，身穿愛爾蘭戶外服飾品牌Dubarry of Ireland夾克、BRORA圍巾保暖，健走鞋則選擇英國戶外運動品牌Berghaus，全套大地色系服裝讓她能自在感受大自然之美與力量，也展現英式戶外穿搭特色。

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃穿愛爾蘭戶外服飾品牌Dubarry of Ireland夾克、BRORA圍巾。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃登山健行所穿的短靴為英國戶外運動品牌Berghaus。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

而造訪韋克菲爾德三一橄欖球聯賽俱樂部時，凱特王妃穿著約23,000元英國品牌Holland Cooper西裝外套搭咖啡色系上衣與褲子，以溫暖甜蜜的巧克力色系服裝展現親切作風，她與工作人員及球員進行交流，深入瞭解該機構如何透過社區推廣計畫聯繫不同世代，並為面臨社會孤立的民眾提供實質支持。

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃穿咖啡色系俐落褲裝搭卡地亞Trinity耳環，與韋克菲爾德三一橄欖球聯賽俱樂部選手會面。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

摩納哥王妃長大衣配長靴禦寒　高挑身材好吃香

貝克漢夫婦都是愛馬仕大戶　拎大尺寸HAC當旅行袋

貝嫂獲藝術與文學騎士勳章　失和長子照例缺席與老婆曬恩愛

