凱特王妃洋蔥式穿搭禦寒　訂製蘇格蘭格紋大衣超美

▲▼ 凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲英國王儲威廉（左）與凱特王妃造訪蘇格蘭，首日參觀The Kelpies巨大的鋼鐵馬頭雕塑。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲威廉與凱特王妃昨（20日）展開蘇格蘭行程，首站參觀由藝術家 Andy Scott設計世界上最大的馬形雕塑之一The Kelpies，隨後在國家冰壺學院體驗了冰壺運動，並在冬季奧運會前夕，與英國國家隊的奧運及帕運運動員會面，最後又造訪編織工作室體驗蘇格蘭傳統編織，在馬不停蹄的行程中，凱特王妃再度展現高「衣」Q，所穿的服裝完美呼應蘇格蘭特色與文化。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特在國家冰壺學院體驗了冰壺運動，笑得開心。（圖／路透社）

凱特王妃冬季的標準穿搭是合身剪裁長大衣搭靴子，此次造訪蘇格蘭，穿上設計師 Chris Kerr 特別訂製的格紋大衣，布料來自蘇格蘭著名的羊絨品牌 Johnstons of Elgin ，配色特別選用呼應蘇格蘭旗幟的藍色調；她內搭黑色高領衫與蘇格蘭裙，並在室內活動時穿上一件具有費爾島圖案（Fair Isle）的針織背心，帶有濃厚的蘇格蘭傳統工藝感，她以「洋蔥式」穿搭法有效禦寒。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特體驗蘇格蘭編織。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

除了服裝用心，凱特王妃也依場合更換鞋子，她於蘇格蘭參觀行程都穿著愛牌 Gianvito Rossi 黑色麂皮高跟長靴，而體驗冰壺運動時，她換上了 方便活動的Tod's 的麂皮踝靴，難得的體驗讓她玩得不亦樂乎、開懷大笑。

凱特王妃

