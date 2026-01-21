鞋頭必關注本週熱門鞋款！英製NB1500新配色、《怪奇物語》最終章致敬

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

本週球鞋圈聚焦於經典重塑與文化敘事。從New Balance英製系列的工藝進化，到《怪奇物語》（Stranger Things）聯名話題回歸，四雙新作共同勾勒出當代球鞋的質感趨勢！

New Balance 1500「Kombu Green / Sea Spray」英製跑鞋的成熟進化

作為Made in England英國製系列的代表作，New Balance 1500以全新「Kombu Green / Sea Spray」配色回歸，再次鞏固其在高端跑鞋領域中的標杆地位。此次新作出自英國Flimby工廠，忠實承襲1989年原始鞋型輪廓，並透過更貼近自然的大地色調，回應當前盛行的有機配色趨勢。

鞋身以Flimby工匠最具代表性的高級豬麂皮與緊密網布構成，層次鋪排細膩而克制。「Kombu Green」如森林般深沉穩定，「Sea Spray」則以低飽和灰調作為視覺緩衝，讓整體更顯輕盈。米白與純白點綴於中底與細節刺繡中，替鞋款注入恰到好處的復古氣息。搭載經典ENCAP中底系統，兼顧穩定與緩震，無論搭配工裝或赤耳丹寧，都是一雙重質感、非噱頭取向的成熟之選！

Stranger Things × Converse「Part 2」80 年代經典故事序章

延續2025年底首波聯名的熱烈反應，Stranger Things與Converse傳出正籌備第二回合作。

全新「Part 2」系列據悉最快於1月13日登場，主題將持續向Netflix高人氣影集第五季最終章致敬。

首波聯名已成功奠定復古基調，包含做舊Chuck 70、融入Hellfire Club與Beam Me Up等劇中符號的設計，以及復刻感十足的Converse Weapon與客製化選項。

第二彈預期將延伸1980年代情懷，透過年代感輪廓、仿舊質地與隱藏彩蛋，讓粉絲在迎接Hawkins世界最終章的同時，再次以鞋履收藏紀念這段文化現象。

New Balance 1906A「Grey / Midnight」解構系 Tech Runner 科技風格

New Balance 1906A「Grey / Midnight」官方圖正式曝光，進一步放大這雙解構系tech runner的存在感。鞋身以銀灰色透氣網布為基底，疊加半覆式皮革與麂皮結構，透過多層霧灰調堆疊出冷靜而富張力的視覺深度。

Midnight Blue細節分布於鞋側與後跟，搭配低調金屬感飾片，為整體注入科技反光層次。雕塑感中底整合品牌成熟的緩震系統，兼顧舒適與穩定，呈現一雙在造型與機能之間取得精準平衡的都會跑鞋！

New Balance 991v2「Elephant」英製工藝下的灰階美學

自991v2於2023年問世後，New Balance持續透過高規格演繹拓展其影響力。2026年新登場的「Elephant」配色，進一步突顯Made in England系列對結構與材質的執著。

鞋身以深灰網布為基底，疊加淺灰麂皮層次，強化支撐之餘亦帶來豐富視覺深度。鮭紅色細節橫跨中足與鞋舌，在低調灰階中形成精準對比。象牙白做舊中底與米色鞋帶，向品牌經典設計致敬；FuelCell、ABZORB SBS與ENCAP科技組合，則確保日常穿著所需的舒適腳感。此配色預計於1月正式登場，有興趣的鞋頭務必留意。

