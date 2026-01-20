萬寶龍公事包上駿馬奔騰　8字祥雲祝福一路發

▲萬寶龍馬年膠囊系列纖薄公事包（後）62,900元，迷你斜肩包45,200元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新春佳節即將來臨，萬寶龍（Montblanc）發表以紅色與金色為主調的馬年限定膠囊系列配件，主視覺的駿馬圖案由藝術總監Marco Tomasetta親自繪製插畫，描繪駿馬於雲端馳騁的優雅姿態，特別是雲朵由無限符號構成，既是透過鋼筆勾勒的流暢線條，也是在中華文化中象徵吉祥的「無限8字」符號，完美呼應新年喜慶氣氛。





▲萬寶龍馬年膠囊系列1支裝拉鍊筆套，13,800元。

萬寶龍新春膠囊系列推出由刺繡緊密斜紋布打造、並飾以皮革細節的薄型公事包與迷你斜背包，以及選用印花Sartorial皮革製作的筆套、護照夾與筆記本；而書寫工具亦有喜氣選擇可配成套，主打靈感源自夕陽西沉前動人光影的Golden Hour Solitaire筆具，半透明酒紅色亮漆底下透出六角形鐫刻圖案，流露好質感，備有Le Grand尺寸的鋼筆、鋼珠筆和原子筆可供選擇。





▲萬寶龍大師傑作系列Golden Hour Solitaire LeGrand鋼筆，85,700元。

美國時尚品牌MICHAEL KORS 2026新年系列也有一系列服飾與包款亮相，色彩繽紛的小馬躍上品牌經典暢銷包款，包括優雅的Laila Bag、包型挺括的Jana Bag及長賣款Jordi小折包都飾以動感十足的小馬圖騰，傳遞出「萬馬奔騰」的祝福。

▲MICHAEL KORS新年系列LAILA咖啡色經典LOGO印花肩背提包，16,300元。（圖／MICHAEL KORS提供）