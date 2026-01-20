fb ig video search mobile ETtoday

萬寶龍公事包上駿馬奔騰　8字祥雲祝福一路發

>

▲▼ Montblnc,Michael Kors 。（圖／公關照）

▲萬寶龍馬年膠囊系列纖薄公事包（後）62,900元，迷你斜肩包45,200元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新春佳節即將來臨，萬寶龍（Montblanc）發表以紅色與金色為主調的馬年限定膠囊系列配件，主視覺的駿馬圖案由藝術總監Marco Tomasetta親自繪製插畫，描繪駿馬於雲端馳騁的優雅姿態，特別是雲朵由無限符號構成，既是透過鋼筆勾勒的流暢線條，也是在中華文化中象徵吉祥的「無限8字」符號，完美呼應新年喜慶氣氛。

▲▼ Montblnc,Michael Kors 。（圖／公關照）

▲萬寶龍馬年膠囊系列1支裝拉鍊筆套，13,800元。

萬寶龍新春膠囊系列推出由刺繡緊密斜紋布打造、並飾以皮革細節的薄型公事包與迷你斜背包，以及選用印花Sartorial皮革製作的筆套、護照夾與筆記本；而書寫工具亦有喜氣選擇可配成套，主打靈感源自夕陽西沉前動人光影的Golden Hour Solitaire筆具，半透明酒紅色亮漆底下透出六角形鐫刻圖案，流露好質感，備有Le Grand尺寸的鋼筆、鋼珠筆和原子筆可供選擇。

▲▼ Montblnc,Michael Kors 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列Golden Hour Solitaire LeGrand鋼筆，85,700元。

美國時尚品牌MICHAEL KORS 2026新年系列也有一系列服飾與包款亮相，色彩繽紛的小馬躍上品牌經典暢銷包款，包括優雅的Laila Bag、包型挺括的Jana Bag及長賣款Jordi小折包都飾以動感十足的小馬圖騰，傳遞出「萬馬奔騰」的祝福。▲▼ Montblnc,Michael Kors 。（圖／公關照）

▲MICHAEL KORS新年系列LAILA咖啡色經典LOGO印花肩背提包，16,300元。（圖／MICHAEL KORS提供）

►G-SHOCK千里馬奔馳 　錶圈裝飾飛揚鬃毛動感十足

►金雕駿馬躍上月相錶　日夜畫面各有驚喜

關鍵字：

Montblanc, 萬寶龍, Michael Kors, 馬年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

勞力士成衛武營合作夥伴　藝術版圖寫新頁

勞力士成衛武營合作夥伴　藝術版圖寫新頁

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露

梅西熱擁辣妻　安托內雅穿比基尼翹臀、腹肌全都露

潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉

潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉

孔劉一頭亂髮機場奔波　LV訂製行李箱行頭洩大使身份 Jennie卡哇伊大耳狗蛋糕被問爆　飛東京才吃得到 勞力士汽水暱稱一籮筐　GMT-Master錶還被稱「皮蛋圈」 Seiko 145周年首波紀念錶曝光　經典紋飾配金色細節好復古 凱特王妃一條圍巾用20年　紅西裝曝光三次像新的 Jennie慶生變超萌大耳狗　「人間香奈兒」戴百萬卡地亞珠寶 宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面