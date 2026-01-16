fb ig video search mobile ETtoday

凱特王妃一條圍巾用20年　紅西裝曝光三次像新的

>

▲▼凱特王妃 。（圖／達志影像）

▲凱特王妃向「紅玫瑰」英格蘭女子橄欖球隊致敬，第三度穿上紅色Alexander McQueen褲裝與球隊合影。（圖／達志影像）

記者陳雅韻／台北報導

為了向被暱稱為「紅玫瑰」的英格蘭女子橄欖球隊致敬，凱特王妃昨（15日）在溫莎城堡接待英格蘭球隊時，選擇了一身亮眼的紅色造型，擅長舊衣新穿的她第三次穿此套褲裝，但改搭V領衫並戴上不同首飾，予人耳目一新的感受；而她惜物個性也在44歲生日發布的影片表露無遺，片中她所圍的圍巾已用了近20年。

▲▼凱特王妃 。（圖／達志影像）

▲凱特王妃與球員聊得開心。（圖／達志影像）

凱特王妃昨與英格蘭女子橄欖球隊會面時，身穿愛牌Alexander McQueen紅色不對稱單排扣西裝外套，下襬加長、劍領設計以及單顆扣子的設計更加時髦，她第三次穿此套裝亮相，改搭V領白色上衣，並戴上她和老公威廉的誕生石，包括鑲嵌她的誕生石石榴石的圓牌項鍊，以及威廉的誕生石珍珠耳環。

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃於44歲生日影片中強調與大自然的連結，圍著已用了近20年的圍巾。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

1月9日度過44歲生日時，凱特王妃於官方IG發布「大自然之母」影片系列的最終篇章冬季，她親自念旁白並在影片中亮相，細訴過去兩年抗癌的心路歷程，她藉由放慢腳步省思，並藉由大自然療癒身心，眼尖的王室迷發現她在片中所圍的佩斯利圖紋羊絨圍巾，竟是她在2007年參加賽馬節所用的同款，足見她愛物惜物的性格。
 

►宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場

►最美律師艾默穿紅禮服贏過一票女星　竟是近70年古董衣

關鍵字：

凱特王妃, Alexander McQueen

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純

星巴克1／16「大杯以上買一送一」　為學測考生加碼打氣

星巴克1／16「大杯以上買一送一」　為學測考生加碼打氣

最容易是媽寶的三大星座！TOP 1認為母親地位崇高　當然事事都要請示

最容易是媽寶的三大星座！TOP 1認為母親地位崇高　當然事事都要請示

40歲是與自己和解的年紀　「學會5件事」人生更自由 宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場 禾浩辰求婚成功來Longchamp挑禮物寵妻　宋芸樺承諾「會給大紅包」 被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷 LV用百年前的老花圖案出新包！Monogram 130歲　當年為對抗山寨版而生 《公益律師》10犀利金句：扯到自身利益時，人們並不關心別人的痛苦 冬季頭皮癢怎麼辦？日常保養這樣做改善乾癢、頭皮屑

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面