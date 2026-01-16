凱特王妃一條圍巾用20年　紅西裝曝光三次像新的

▲凱特王妃向「紅玫瑰」英格蘭女子橄欖球隊致敬，第三度穿上紅色Alexander McQueen褲裝與球隊合影。（圖／達志影像）

記者陳雅韻／台北報導

為了向被暱稱為「紅玫瑰」的英格蘭女子橄欖球隊致敬，凱特王妃昨（15日）在溫莎城堡接待英格蘭球隊時，選擇了一身亮眼的紅色造型，擅長舊衣新穿的她第三次穿此套褲裝，但改搭V領衫並戴上不同首飾，予人耳目一新的感受；而她惜物個性也在44歲生日發布的影片表露無遺，片中她所圍的圍巾已用了近20年。





▲凱特王妃與球員聊得開心。（圖／達志影像）

凱特王妃昨與英格蘭女子橄欖球隊會面時，身穿愛牌Alexander McQueen紅色不對稱單排扣西裝外套，下襬加長、劍領設計以及單顆扣子的設計更加時髦，她第三次穿此套裝亮相，改搭V領白色上衣，並戴上她和老公威廉的誕生石，包括鑲嵌她的誕生石石榴石的圓牌項鍊，以及威廉的誕生石珍珠耳環。





▲凱特王妃於44歲生日影片中強調與大自然的連結，圍著已用了近20年的圍巾。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

1月9日度過44歲生日時，凱特王妃於官方IG發布「大自然之母」影片系列的最終篇章冬季，她親自念旁白並在影片中亮相，細訴過去兩年抗癌的心路歷程，她藉由放慢腳步省思，並藉由大自然療癒身心，眼尖的王室迷發現她在片中所圍的佩斯利圖紋羊絨圍巾，竟是她在2007年參加賽馬節所用的同款，足見她愛物惜物的性格。

