最容易是媽寶的三大星座！TOP 1認為母親地位崇高　當然事事都要請示

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

在感情與成長的過程中，「媽寶」並非全然貶義，而是指過度依賴母親意見、情感界線模糊，甚至在重大決定上難以真正獨立，從性格來看，有些星座天生重視家庭、情感依附感強，一不小心就容易走向「凡事先問媽媽」的模式，以下就是最容易當媽寶的三大星座排行。

TOP 3　雙魚座

雙魚座內心柔軟又感性，對於能給予無條件關愛的人特別依戀，而母親往往正是他們情感上的最大靠山，當面臨壓力或人生選擇時，很容易回到「被照顧者」的角色，習慣尋求媽媽的安慰與指引，久而久之，情緒依賴可能大過理性判斷，讓他們在感情或生活決策上，不自覺被母親意見左右。

TOP 2　金牛座

金牛座重視安全感與穩定，而「家」正是他們最安心的堡壘，從小若被照顧得無微不至，長大後反而更難放手，習慣依循母親給的生活模式與價值觀行事，他們不是沒主見，而是認為媽媽的建議「最不會出錯」，於是凡事照表操課，不知不覺就把人生決定權交出去。

TOP 1　巨蟹座

說到媽寶體質，巨蟹座幾乎是公認第一名，他們天生戀家、重親情，母親在心中往往佔據極高地位，不只是家人，更像情感與安全感的核心來源，無論感情、工作或生活大小事，巨蟹都容易先顧及媽媽的感受，甚至把母親的需求擺在伴侶之前，若沒有刻意建立界線，這種深厚依附感，很容易演變成典型的媽寶行為。

星座, 占卜, 個性

