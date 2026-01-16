趙麗穎產後大秀性感腹肌　38歲小男孩短髮被封「赫本」

記者李薇／台北報導 圖／zhaoliying_id IG

演員趙麗穎憑藉多部膾炙人口的戲劇，成為家喻戶曉的明星，近年婚後復出再度展現精湛演技，讓觀眾都不禁驚艷她多面貌的可塑性，現年38歲的她育有一子，最近登上時尚雜誌封面，竟然展現出超狂狀態，小露腹肌與美被，比起剛出道時的圓潤可愛更增添了女人柔美的氣質，迅速引發討論。

趙麗穎這次登上時尚雜誌封面，拍攝多組時髦畫報，其中一張佩戴LONGINES巨擘系列月相腕錶，手持鋼筆，模擬出思索動作，手一抬腰間針織衫露出性感又具肌肉曲線的腰身，充滿力與美；另一張照片則換上經典黑白色襯衫與外套，手腕上佩戴PRIMALUNA MOONPHASE錶款，採用藍色珍珠母貝打造出水藍色面盤，更鑲嵌14顆頂級韋塞爾頓VS-SI級美鑽，總重0.060克拉。

在封面拍攝的畫報中，這次趙麗穎短髮也把瀏海燙出捲度，打造小男孩般的俐落造型，意外大受粉絲好評，紛紛讚美「有奧黛麗赫本的味道，優雅知性」、「鬆弛慵懶都詮釋得很到位」、「絕對是趙麗穎拍過最好看的前三之一」。而自從她產後復出，不僅戲約滿檔，代言也不斷，近期更是成為紀梵希全球彩妝及香氛代言人，可見人氣超高。