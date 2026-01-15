宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場

▲宋慧喬穿南韓品牌MICHAA白色褲裝配CHAUMET珠寶出席醫美品牌BELOTERO活動。（圖／翻攝merzaesthetics_apac IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女神宋慧喬才剛晉升為法國彩妝保養品牌嬌蘭（Guerlain）全球品牌大使，人氣紅不讓的她再下一城，拿下德國醫美品牌BELOTERO代言，14日出席品牌活動，她以小男孩風格的短髮造型亮相，身穿白色褲裝搭珠寶又美又帥，且所有行頭都出自代言品牌，時時刻刻都當帶貨王。





▲宋慧喬佩戴CHAUMET Joséphine Aigrette鑽錶，她換上紅色錶帶。（圖／翻攝CHAUMET官網）

44歲的宋慧喬無論是演藝事業或外貌，始終維持在巔峰狀態，成為時尚圈寵兒，從頭到腳都有代言品牌，除了剛升格為嬌蘭全球品牌大使，她也曾是南韓服飾品牌 MICHAA、台灣保養品牌 MIRAE未來美、鞋履品牌 FitFlop、法國珠寶品牌CHAUMET、以及義大利時尚品牌 Fendi 的大使，近日又跨足醫美界成為深具說服力的代言人。

宋慧喬於 BELOTERO 活動上，身穿MICHAA白色短版外套配寬褲，帥氣中帶著優雅氣息，手腕間則閃耀CHAUMET靈感源自約瑟芬皇后的Joséphine Aigrette鑽錶，水滴造型錶殼搭配經典鷺羽「V」字造型風格大氣，她特別換上紅色錶帶更加吸睛。





▲宋慧喬於BELOTERO廣告中穿Monique Lhuillier禮服，閃閃動人。（圖／翻攝merzaesthetics_apac IG）