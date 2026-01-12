Jennie鴿血紅寶石上身女神氣場無敵　甩髮熱舞十字架耳環吸睛

▲Jennie穿Maison Margiela紅色禮服搭配米蘭珠寶品牌Maison Antoine紅寶石鑽石項鍊，驚艷全場。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

韓流天團BLACKPINK成員Jennie 10日出席於台北大巨蛋舉辦的金唱片頒獎典禮，一口氣拿下4項大獎成為大贏家，她當晚也連換三套服裝並勁歌熱舞，精彩表演贏得滿堂彩。她一登上星光大道，立刻讓人感受到女神氣勢，因為她身穿Maison Margiela紅色禮服展現螞蟻腰身材外，還搭配米蘭珠寶品牌Maison Antoine特製的紅寶石鑽石項鍊，華美設計不僅呼應禮服色調，也讓人聯想到她的專輯《Ruby》。





▲Maison Antoine特製的項鍊鑲嵌總重60克拉鴿血紅紅寶石與27克拉鑽石。（圖／翻攝maisonantoine__IG）

Jennie於金唱片頒獎典禮星光大道上所戴的Maison Antoine項鍊，鑲嵌經過嚴選的珍罕頂級寶石，18K白金鑲有60克拉天然緬甸鴿血紅紅寶石，並鑲嵌27克拉顏色最頂級D色的白鑽，奢華無比。

而換上又酷又辣的表演服，Jennie所戴的首飾是Chrome Hearts十字架造型耳環與兩款十字架元素寬版銀戒，當中耳環隨著她耍髮晃動，成功吸引目光。





▲Jennie熱舞表演時佩戴Chrome Hearts十字架耳環與兩款寬版十字架銀戒。（圖／翻攝golden_disc IG）