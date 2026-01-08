SEVENTEEN 金珉奎戴千萬名錶　為RICHARD MILLE換粉紅錶帶吸睛

▲金珉奎戴要價約1300萬元的RICHARD MILLE名錶，他換上粉紅色錶帶。（圖／翻攝min9yu_k IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣男團SEVENTEEN 成員金珉奎（MINGYU）近日分享生活照向2025年道別，一張他穿著白T恤配十字項鍊的大男孩造型看似簡單，事實上手腕上的名錶價值不凡，為瑞士名錶RICHARD MILLE複雜功能代表作RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶，價值約1300萬元。





▲RICHARD MILLE RM 65-01的Carbon TPT®碳纖維款。（圖／RICHARD MILLE提供）

金珉奎所戴的RICHARD MILLE RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶為Carbon TPT®碳纖維款，他特別換上粉紅色錶帶，更加亮眼活潑，而搭載的機芯也大有來頭，為高振頻RMAC4自動上鍊機芯，具60小時動力儲存，只需按壓8時位置按鈕便能為高速旋轉的發條盒快速儲能，錶冠則配有功能選擇器可輕鬆切換手動上鍊模式、半瞬跳日期設定、手動調時等模式。





▲金珉奎演繹Dior 2026春夏新裝大秀手臂肌肉線條。（圖／翻攝min9yu_k IG）

27歲的金珉奎收藏千萬名錶外，同時擁有傲人的時尚資源，他是Calvin Klein 2025年秋季丹寧系列廣告男主角，近日為品牌宣傳特別坐在購物袋中，俏皮模樣很吸睛；他也與Dior合作密切，已搶先穿上2026春夏系列新裝，當中背心款式讓他大秀手臂肌肉線條與胸肌，帥氣模樣迷倒粉絲。





▲金珉奎是Calvin Klein廣告主角，坐在紙袋裡相當俏皮。（圖／翻攝min9yu_k IG）