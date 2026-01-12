fb ig video search mobile ETtoday

許光漢紳士造型跳撒嬌舞超萌　蔡依林蛇珠寶上身同框小S

>

▲▼許光漢蔡依林 。（圖／翻攝IG）

▲許光漢（左）、小S（左四）、蔡依林（左五）與Cortis在金唱片頒獎典禮後台合影。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）10日在台北大巨蛋舉辦，即使已落幕2天，粉絲討論度仍極高，擔任頒獎人的許光漢與蔡依林也頻頻轉發與各組韓團與韓星互動的幕後花絮。在頒獎典禮中許光漢與LE SSERAFIM的KAZUHA、恩採一起咬手指表演TWS《OVERDRIVE》撒嬌舞引起全場尖叫外，原來他在後台也與TWS合體來一段撒嬌舞，他胸前閃亮的鑽石胸針也跟著搶鏡，吸睛度百分百。

▲▼許光漢蔡依林 。（圖／翻攝IG）

▲許光漢（中）與TWS一起跳撒嬌舞，胸前的鑽石胸針很吸睛。（圖／翻攝tws_pledis IG）

▲▼許光漢蔡依林 。（圖／翻攝IG）

▲許光漢將Boucheron高級珠寶系 Cyclamen 仙客來鑽石耳環作為胸針使用。（圖／Boucheron）

當天一身黑裝的許光漢，選戴法國珠寶品牌Boucheron Quatre Black系列戒指，並在外套上別著花型鑽石胸針，事實上此胸針為高級珠寶系列採不對稱設計的Cyclamen仙客來耳環，他將大朵仙客來花耳環轉化成別針佩戴，展現優雅紳士風格，不過跳起可愛的撒嬌舞，形成強烈的反差萌。

▲▼許光漢蔡依林 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依林佩戴總價近16,000,000元寶格麗Serpenti珠寶出席金唱片頒獎典禮。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼許光漢蔡依林 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依林戴BVLGARI Serpenti系列白K金祖母綠與鑽石耳環。

▲▼許光漢蔡依林 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依林手腕上的BVLGRI Serpenti系列頂級白K金鑽石手環璀璨耀眼。

天后蔡依林在金唱片獎同樣是焦點人物，佩戴寶格麗（BVLGARI）總值近1600萬元的Serpenti珠寶魅力四射，特別是手腕上閃耀鑲嵌44.75克拉鑽石的頂級白K金鑲鑽蛇手環，舉手投足盡顯天后氣勢，她也與南韓怪物新人團體CORTIS合體拍影片，最令人驚喜的是將C位留給小S（徐熙娣），與許光漢、CORTIS排成華麗陣容，開心同框合影。
 

►GD招牌頭巾變身華麗項鍊　鑲209克拉寶石襯天王氣勢

►潤娥透膚黑裝配葫蘆珠寶時髦極了　可調節式長鍊實踐穿搭自由

關鍵字：

許光漢, 蔡依林, 小S, Cortis, Boucheron, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

CASIO戶外運動錶染上山林綠　錶帶熱壓歷年型號慶30周年

CASIO戶外運動錶染上山林綠　錶帶熱壓歷年型號慶30周年

SEVENTEEN 金珉奎戴千萬名錶　為RICHARD MILLE換粉紅錶帶吸睛

SEVENTEEN 金珉奎戴千萬名錶　為RICHARD MILLE換粉紅錶帶吸睛

《黑白大廚》美女主廚戴Swatch做菜　超薄錶3800元擁有

《黑白大廚》美女主廚戴Swatch做菜　超薄錶3800元擁有

GD招牌頭巾變身華麗項鍊　鑲209克拉寶石襯天王氣勢 CORTIS嚴成玹青春穿搭迷人　愛戴3,900元G-SHOCK HUBLOT嶄新工藝打造馬年錶　刺繡概念融入駿馬圖 亞洲首富妻閃耀AP全鑽錶　珍珠頸鍊也是最頂級 「甜茶」封影帝謝百億女友相伴　凱莉珍娜30年古董戰袍辣翻 炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己 凱莉珍娜豪奢日常比基尼配豹頭鑽鍊　百萬柏金包當旅行袋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面