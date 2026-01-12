許光漢紳士造型跳撒嬌舞超萌　蔡依林蛇珠寶上身同框小S

▲許光漢（左）、小S（左四）、蔡依林（左五）與Cortis在金唱片頒獎典禮後台合影。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）10日在台北大巨蛋舉辦，即使已落幕2天，粉絲討論度仍極高，擔任頒獎人的許光漢與蔡依林也頻頻轉發與各組韓團與韓星互動的幕後花絮。在頒獎典禮中許光漢與LE SSERAFIM的KAZUHA、恩採一起咬手指表演TWS《OVERDRIVE》撒嬌舞引起全場尖叫外，原來他在後台也與TWS合體來一段撒嬌舞，他胸前閃亮的鑽石胸針也跟著搶鏡，吸睛度百分百。





▲許光漢（中）與TWS一起跳撒嬌舞，胸前的鑽石胸針很吸睛。（圖／翻攝tws_pledis IG）





▲許光漢將Boucheron高級珠寶系 Cyclamen 仙客來鑽石耳環作為胸針使用。（圖／Boucheron）

當天一身黑裝的許光漢，選戴法國珠寶品牌Boucheron Quatre Black系列戒指，並在外套上別著花型鑽石胸針，事實上此胸針為高級珠寶系列採不對稱設計的Cyclamen仙客來耳環，他將大朵仙客來花耳環轉化成別針佩戴，展現優雅紳士風格，不過跳起可愛的撒嬌舞，形成強烈的反差萌。





▲蔡依林佩戴總價近16,000,000元寶格麗Serpenti珠寶出席金唱片頒獎典禮。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲蔡依林戴BVLGARI Serpenti系列白K金祖母綠與鑽石耳環。





▲蔡依林手腕上的BVLGRI Serpenti系列頂級白K金鑽石手環璀璨耀眼。

天后蔡依林在金唱片獎同樣是焦點人物，佩戴寶格麗（BVLGARI）總值近1600萬元的Serpenti珠寶魅力四射，特別是手腕上閃耀鑲嵌44.75克拉鑽石的頂級白K金鑲鑽蛇手環，舉手投足盡顯天后氣勢，她也與南韓怪物新人團體CORTIS合體拍影片，最令人驚喜的是將C位留給小S（徐熙娣），與許光漢、CORTIS排成華麗陣容，開心同框合影。

