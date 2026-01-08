潤娥透膚黑裝配葫蘆珠寶時髦極了　可調節式長鍊實踐穿搭自由

▲潤娥疊搭Qeelin Wulu系列項鍊展現時髦魅力。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

華人珠寶品牌Qeelin於新年之際，推出全新Wulu Eternity系列，藉由源自東方文化中象徵祥瑞的葫蘆意象，傳遞幸福與圓滿的祝福，以更具立體感的環形吊墜輪廓、更流暢的鑽石切割鍊條，以及富有層次的鏤刻細節，為經典符號注入嶄新風貌，代言人韓星潤娥以黑色透膚裝疊搭新珠寶，展現時髦魅力。





▲Qeelin Wulu Eternity18K玫瑰金紅色HyCeram®鑲鑽項鍊，168,000元。

潤娥佩戴的Qeelin Wulu Eternity系列新款長款項鍊自然垂墜，鑽石光澤與紅色HyCeram® 陶瓷相互映襯，可調節設計則讓佩戴者依不同場合自由轉換風格；她同時搭配的新戒指則跳脫過往的開口設計，以完整戒圈詮釋圓融無界的東方哲思，戒面採雙層立體結構，讓啞光與拋光環圈形成鮮明對比，18K玫瑰金與白金戒指各有寬或窄版樣式。





▲潤娥所戴的Wulu Eternity寬版與窄版戒指亦是Qeelin新作。





▲Qeelin Wulu Eternity 18K玫瑰金鑲鑽寬版戒指，129,500元。

與Qeelin合作多年的潤娥，不僅出席頒獎典禮等正式場合佩戴品牌高級珠寶，私下也經常佩戴Wulu系列等經典作品，為簡約穿搭增添亮點，而日常包款她偏愛大容量的香奈兒CHANEL 22包，以品牌經典菱格紋車縫線裝飾並搭配皮穿鍊帶，帶有隨意率性的風格深得她的心。

▲潤娥與朋友聚會時背香奈兒CHANEL 22 包，211,100元。（圖／翻攝yoona__lim IG）